Berlin - Ein politisches Gebot der Stunde ist derzeit, sich angesichts des Krieges in der Ukraine für eigene Irrtümer zu entschuldigen oder wenigstens zu erklären. Bei diesem Spiel treten zum einen Ankläger auf, alle jene, die immer schon gewusst und gesagt haben, dass Wladimir Putin ein skrupelloser Kriegsverbrecher ist. Zum anderen sind da, wo Kläger nun ihr scharfes Wort erheben, die Angeklagten, all jene also, die verschwiegen, verkannt, verdrängt oder vertuscht haben, dass der russische Präsident ein Massenmörder ist. Ein markantes Beispiel für eine solchermaßen anbefohlene Entschuldigung bot zuletzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, als er von der „Fehleinschätzung“ sprach, „dass wir – und auch ich – gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2021 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seinen imperialen Wahn“.

Zwangsversöhnung über den Gräbern der Kriegstoten

Steinmeiers Eingeständnis wurde allseits begrüßt. Und war zugleich vollkommen belanglos, vielleicht nicht einmal sonderlich ernst gemeint. Denn noch kurz zuvor wollte er bei einem Konzert für „Freiheit und Frieden“ in Schloss Bellevue russische und ukrainische Musiker auf ein und derselben Bühne auftreten lassen. Das musste angesichts der Kriegsgräuel nicht erst seit Butscha wie ein Abwehrreflex erscheinen, wie ein tiefsitzender Unwille, sich auf die Wirklichkeit des russischen Vernichtungswillens einzulassen – den übrigens auch die wiederholte, gleichwohl falsche Unterscheidung zwischen Putins Kriegswahn und der Friedensliebe seines Volkes nicht ungeschehen macht. Nein, die Russen stehen mehrheitlich hinter ihrem Präsidenten. Deswegen war Steinmeiers Idee, dass dann eben nur Künstler „ins Gespräch“ kommen, so unwürdig: Sie musste wie eine Zwangsversöhnung über den Gräbern der Kriegstoten erscheinen.

Moralische Schuld und ihre Bearbeitung ist ein unerschöpfliches Thema. Auch Angela Merkel wird derzeit aufgefordert, sich zu entschuldigen, weil sie als Regierungschefin das politische Verhängnis jahrzehntelang durch zahlreiche Energiedeals geradezu miterschaffen hat – und die Russen ihren Vernichtungskrieg gegen die Ukraine jetzt auch mit deutschem Geld führen. Schon war hier vom Erbe Angela Merkels die Rede. Nun wäre allerdings anzunehmen, dass ihre Entschuldigung so fragwürdig und in jedem Fall belanglos wäre, wie es die von Steinmeier war. Und das hat nicht etwa nur damit zu tun, dass sich der amtierende Regierungschef Olaf Scholz damit aus seiner Verantwortung entlassen fühlen könnte, obwohl er und seine Partei in der großen Koalition alle Putin-Deals bis aufs Komma gewollt haben. Mal beiseite gefragt: Müssten der Kanzler und die SPD sich nicht auch noch mal entschuldigen?

Die deutsche Zögerlichkeit kostet Menschenleben

Doch im Ernst: Die Entschuldigung mag moralisch geboten sein, lenkt aber von den politischen und also eigentlichen Problemen ab. Die Bundesregierung hat nach einigen Anlaufschwierigkeiten eine „Zeitenwende“ ausgerufen, eine dramatische Neujustierung der Verteidigungs- und Außenpolitik. Nach der flotten Ankündigung von vor sechs Wochen passierte allerdings kaum noch etwas: Kein sofortiges Gas-Embargo und nur langsame Waffenlieferungen – während der russische Vernichtungskrieg unvermindert weitergeht. Die deutsche Zögerlichkeit kostet Menschenleben. Und das ist der eigentliche Skandal: Europas mächtigste Nation zeigt sich angesichts des Krieges in Europa ohnmächtig. Sie verabschiedet sich als politischer Akteur und stellt den eigenen wie den europäischen Fortbestand infrage. Deutschland ist ein Sicherheitsrisiko, eine Schönwetterdemokratie ohne besonderen Sinn für Freiheit.

Darin besteht dann auch das eigentliche Erbe Angela Merkels. Während ihrer Kanzlerschaft wurden wir vollends daran gewöhnt, unser eigentlich demokratisches Gemeinwesen für eine wirtschaftliche Wohlstandsinsel zu halten und uns von politischer Verantwortung bei Bedarf freizukaufen: Die Bürger und damit immer auch das nervöse Wahlvolk wurden mit schlechten Nachrichten verschont, im Namen sachzwangorientierter Alternativlosigkeit wurden eine aufreizend unbekümmerte Entpolitisierung der Politik betrieben und die anstehenden Konflikte – also dezidierte Entscheidungslagen – ausgesessen. Olaf Scholz hat das Prinzip der führungslosen Führung noch einmal perfektioniert, indem er überhaupt nicht mehr, nicht einmal in der Stunde der höchsten Not, in Erscheinung tritt. Anders gesagt: Wenn Politik in der Moderne einmal „Handeln aus Freiheit“ bedeutete, dann ist von diesem politischen Stolz nichts mehr zu spüren.

Aggressives Desinteresse am Schicksal der Ukraine

Vielmehr erweist sich der Bundeskanzler als Über-Merkel: Als Merkel-Kopie übertrifft er noch das Original. Bliebe die allzu gehässige Frage, ab wie viel Nicht-Politik jemand zum Nicht-Politiker wird. Aber nein, wir haben es hier nicht mit persönlichen Stilfragen zu tun. Scholz ist bloß ein Symptom: Er gibt das herrschende Politikverständnis zu erkennen. Etwa als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor zwei Wochen eine Rede im Deutschen Bundestag hielt – sie bestand vornehmlich aus Appellen zum Handeln. Da ergriff Scholz nach der Videoschalte nicht etwa das Wort, sondern ging das Parlament einfach zum nächsten Tagesordnungspunkt über, Geburtstagsglückwünsche an Abgeordnete. Dieser Moment der Abkehr beschämt als Ausweis aggressiven Desinteresses bis heute. Vor allem aber offenbart er unser Politikverständnis: Die Tagesordnung, also die Verfahrensordnung, hat unbedingten Vorrang.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Politische Konflikte in parlamentarische und damit letztlich in gesetzesförmige Verfahren zu überführen, nennt sich Ordnungspolitik und ist ein Beitrag zur Befriedung der Gesellschaft. Doch als Schieben auf die lange Bank zeigen sich die Grenzen dieser schönen, vernünftigen und versöhnenden Verfahrenswelt, der Normen und ihrer Kontrolle. Und bei kriegerischen Konflikten noch einmal verschärft: Auch sie sollen sich in einer Verfahrensform – als „ius in bello“ – behandeln lassen, etwa im Haager Abkommen oder in der Genfer Konvention; die Hoffnung besteht in der Einhegung der Gewalt. Dadurch wird im Vergleich zum zivilen Verfahren allerdings die Zeit zum delegitimierenden Faktor, weil Menschen sterben. Kurzum, deutsche Entschlussunfähigkeit und Verfahrensseligkeit, Merkels Erbe und Scholz’ Nicht-Politik, sind eine tödliche Mischung für die Menschen in der Ukraine.

Was, wenn der Dritte Weltkrieg längst begonnen hat?

Und damit zurück zum gegenwärtigen „blame game“ um politische Fehleinschätzungen und Entschuldigungen: All das bedeutet eine Wendung nach innen – zur moralischen Schuld – und pflegt bestenfalls das schlechte Gewissen, im Zweifelsfall aber schmeichelt es einem wohligen Ohnmachtsgefühl. Ein sehr unpolitischer Zustand. Politisch wäre dagegen, aus den Irrtümern der Vergangenheit zu lernen, eine Wendung nach außen: in die Welt des Handelns und der Freiheit. Dazu gehörte dann unter anderem die Zumutung solcher Überlegungen, dass Waffen auch Menschenleben schützen können, dass insbesondere schwere Waffen den Gegner fernhalten und also einen Schutzkorridor bilden können. Die Warnung vor einem „Dritten Weltkrieg“ durch Waffenlieferungen verkennt möglicherweise, dass ein solcher Krieg längst angefangen hat: Putins wird erst aufhören, wenn er sein Ziel erreicht hat – die Spaltung Europas.

Apropos Spaltung: Nachdem nun schon etliche europäische Regierungschefs und auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und sogar der Antieuropäer Boris Johnson in Kiew, waren, um die Solidarität mit der Ukraine zu bezeugen, lässt Olaf Scholz immer noch auf sich warten. Das ist Nicht-Politik eines Nicht-Politikers. Ein Wladimir Putin dürfte sich über so viel Zurückhaltung freuen.