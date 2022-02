Gut möglich, das Olaf Scholz auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin so richtig sauer ist. Dessen Kriegstreiben gegen die Ukraine ist Schuld, dass dem Lieblingsprojekt des SPD-Kanzlers nur wenig Aufmerksamkeit geschuldet wird. Die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro war eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Olaf Scholz. Er hat es in jeder seiner Wahlkampfreden, in jedem einzelnen Wahlkampfauftritt und in jedem Wahlkampfinterview wiederholt. Gern auch mehrmals. Es sei sein wichtigstes Gesetzesvorhaben, für zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung zu organisieren. So oder so ähnlich sagte er es immer wieder.

Es sind nun nicht zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger, denen Olaf Scholz eine Gehaltserhöhung organisiert hat. Aber immerhin dürfen sich rund 6,2 Millionen Geringverdiener in diesem Jahr über satte 20 Prozent Lohnzuwachs freuen. Brutto natürlich, aber immerhin. Gleich zweimal wird der Mindestlohn 2022 angehoben. Zunächst steigt er im Juli 2022 von 9,82 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde. Ab Oktober sind es dann 12 Euro – und der SPD-Kanzler kann mit Recht darauf verweisen, dass er schon im ersten Jahr seiner Regierung geliefert hat.

Doch die Freude ist gleich in mehrfacher Hinsicht getrübt.

Packen wir das Wahlgeschenk mal aus: 12 Euro Mindestlohn, das sind bei einem Vollzeitjob 1848 Euro brutto. Auf die Hand hat man dann so etwa 1453 Euro netto. Wer davon auskömmlich leben kann, womöglich sogar mit Kind, der oder die schreibe bitte ein Buch darüber, damit wir alle etwas lernen können. Natürlich macht die Erhöhung für Betroffene einen spürbaren Unterschied. Aber auch dieser Schub bedeutet für Millionen Menschen in Deutschland noch immer nicht, dass sie im Alter von ihrer Rente leben können.

Das gibt auch der Arbeitsminister zu, in dessen Haus der Gesetzentwurf zum Mindestlohn erarbeitet wurde. Man mache den Mindestlohn durch die Erhöhung „armutsfester“, sagte Hubertus Heil gestern. Nicht armutsfest. Nur etwas fester. Heil weiß, wovon er redet. In seinem Haus wurde 2018 berechnet, dass erst ein Stundenlohn ab 12,63 Euro dazu führt, dass der oder die Betroffene im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen ist. Allerdings nur, wenn diese 12,63 Euro in einem Vollzeitjob verdient werden. Bei der Lohnentwicklung gibt es also noch sprichwörtlich Luft nach oben. Übrigens auch für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten. Dort wird der Mindestlohn nämlich nicht gelten, bestätigte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums am Mittwoch. Es bleibe bei dem „historisch gewachsenen Entgeltsystem“, sagte sie. Das klingt irgendwie kuschelig, bedeutet für die Betroffenen aber einen durchschnittlichen Stundenlohn von unter 2 Euro.

Die Arbeitgeberverbände halten angesichts der unbestreitbaren Fakten den Ball flach. Ursprünglich hatten sie angekündigt, gegen das Mindestlohngesetz zu klagen. Nun heißt es, man behalte sich vor, eine entsprechende Klage anderer zu unterstützen. Die Arbeitgeber konzentrieren sich bei ihrer Kritik vor allem auf das Verfahren. Und da haben sie tatsächlich einen Punkt.

Normalerweise wird der Mindestlohn von einer eigenen Kommission festgelegt, in der sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertreterinnen und -Vertreter in gleicher Zahl gegenübersitzen, nämlich jeweils drei. Die Mindestlohnkommission hat seit 2015 erst zweijährlich, später jährlich die – deutlich moderateren – Erhöhungen beschlossen. Immer einstimmig und angelehnt an die Tariflohnentwicklung. Das darf sie später auch wieder tun. Nur für den einmaligen warmen Regen, den die SPD den Bürgerinnen und Bürgern beschert hat, wird die Kommission mal eben kurzzeitig beiseitegeschoben. Wenn das aber einmal klappt, wer sagt uns, dass es nicht im nächsten Wahlkampf wieder so läuft? Vielleicht versucht dann die Linke ihr politisches Überleben an die Forderung für einen Mindestlohn von, sagen wir, 15 Euro oder höher zu knüpfen?

Für den Staat ist es ja eine Win-win-Situation. Zahlen müssen die Arbeitgeber, die Einnahmen für die Sozialversicherungen steigen, und wenn die Niedrigverdiener keine zusätzlichen Sozialleistungen brauchen, entlastet das die öffentliche Hand. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, hat gestern in einem Interview gesagt, der Staat solle sich lieber darauf konzentrieren, die Bildungschancen zu verbessern und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auszubauen, damit mehr Mütter Vollzeit arbeiten können. Ganz unrecht hat er da nicht.