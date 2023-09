Der neue Wunsch nach einem Führer: Studie zeigt mehr Rechtsextremismus

Wann setzt das Erschrecken ein? Wenn Forscher eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr Rechtsextremismus beschreiben, die sich seit Jahren immer weiter fortsetzt? Wenn sie angesichts ihrer Untersuchungsergebnisse konsterniert wirken? Oder wenn sie plötzlich drastische Begriffe benutzen?

Alle drei Beobachtungen konnte machen, wer am Donnerstag die Vorstellung der neuen Mitte-Studie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung verfolgt hat. Jede zwölfte Person in Deutschland teilt demnach ein rechtsextremes Weltbild. Mit acht Prozent ist der Anteil von Befragten mit klar rechtsextremer Orientierung gegenüber knapp zwei bis drei Prozent in den Vorjahren erheblich angestiegen. Über sechs Prozent befürworten eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu zwei bis vier Prozent in den vergangenen Jahren.

Über 16 Prozent behaupten laut der Befragungen, es gebe eine nationale Überlegenheit Deutschlands und sie fordern „endlich wieder“ Mut zu einem starken Nationalgefühl und eine Politik, deren oberstes Ziel es sein sollte, dem Land die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zustehe. Es ordnen sich auch deutlich mehr Menschen klar rechts der Mitte ein – 15,5 Prozent statt knapp zehn Prozent zuvor.

Seit 2006 gibt die Stiftung alle zwei Jahre eine neue Ausgabe dieser Untersuchung heraus, mit der rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in der Gesellschaft untersucht werden. Seit 2014 ist dafür das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld verantwortlich.

Gewaltforscher Andreas Zick: „Wir sind an einem Kipppunkt“

Der Forscher Andreas Zick sprach anlässlich der Ergebnisse der repräsentativen Befragung von 2000 Menschen von einem Kipppunkt und verlangte von der Politik deutlich mehr Investitionen in politische Bildung, bessere politische Kommunikation und vertrauensbildende Maßnahmen der Institutionen. Eine Brandmauer gegen rechts reiche nicht, sagte Zick, denn es gehe nicht mehr um einen klar zu verortenden Herd. Die Entwicklung gleiche eher einer Überschwemmung. „Entweder wird jetzt in die Demokratie investiert oder es kippt etwas“, sagte Zick. Danach, und das schwingt in einer solchen Aussage mit, wäre der Prozess nur noch schwer zu beeinflussen – wie beim Klimawandel. „Wir raten den Parteien, sich damit auseinanderzusetzen“, sagte Zick.

In einer ersten Reaktion bezeichnete die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman, die Ergebnisse als „alarmierend“. Sie beobachte in den Beratungsstellen Rekordanfragen von Menschen, die Diskriminierung und rassistische Hetze erleben. Die Linke-Politikerin Clara Bünger warf AfD, Union und den Ampel-Parteien vor, eine rassistische Debatte über Migration zu führen und so Ressentiments und Gewaltbereitschaft zu fördern.