Thomas Weber: „Der Niedergang von Demokratien vollzieht sich schleichend“

Adolf Hitler, am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler berufen, in Nürnberg Cinema Publishers Collection/imago

Vor 90 Jahren vollzieht sich Adolf Hitlers Aufstieg zur Macht und das Ende der Weimarer Republik. Am 30. Januar 1933 beruft Reichspräsident Paul von Hindenburg den nationalsozialistischen Führer zum Reichskanzler. Am 28. Februar brennt der Reichstag, die folgende Reichstagsbrandverordnung setzt wichtige Grundrechte außer Kraft. Am 23. März 1933 wird mit dem Ermächtigungsgesetz die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland beseitigt. Der Geschichtswissenschaftler Thomas Weber hat dazu das Buch „Als die Demokratie starb“ vorgelegt. Der Sammelband mit Beiträgen internationaler Historikerinnen und Historiker fasst nicht nur die Forschung kompakt zusammen, er benennt auch entscheidende Bedingungen für das Sich-Bewähren einer Demokratie in Krisenzeiten mit Reichsbürgern, Sturm auf das Kapitol und Ausschreitungen in Brasilia. Ein Blick auf Geschichte und Gegenwart.

Herr Professor Weber, Sie bezeichnen 1933 in Ihrem Buch als „das Jahr, in dem die Gegenwart geboren wurde“. Wie ist das zu verstehen?

Geschichte reicht immer in die Gegenwart hinein. Ich habe die Formulierung gewählt, weil 1933 Fakten geschaffen werden, die uns bis heute prägen. Sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch in der Wahrnehmung politischer Krisen. Etwa, wenn wir über den Sturm auf das Kapitol in Washington sprechen, wo in den USA sofort Parallelen zum Reichstagsbrand gezogen wurden. Bevor Russland in der Ukraine einmarschierte, wurde viel über Appeasement – Einlenken – geredet. Wladimir Putin bemüht in der Kriegsrhetorik innenpolitisch den Kampf gegen den Faschismus. In der Ukraine wiederum wird an den Holodomor erinnert, eine von Moskau 1933 gezielt herbeigeführte Hungersnot, bei der Millionen Ukrainer starben. Auch das wirkt bis heute nach. Solche Verweise machen 1933 zum Ausgangspunkt einer Welt, die uns bis heute dominiert. Gerade auch mit Blick auf Angst vor neuen Zusammenbrüchen.

Schauen wir auf die Ereignisse 1933 in Deutschland. Es überrascht, dass Hitler den 30. Januar auch in den Folgejahren jährlich inszeniert. Worauf zielte das?

Es lohnt sich, Hitlers Reden zum 30. Januar anzuschauen. 1941 erklärt er im Berliner Sportpalast zur Bedeutung des Tages, der Nationalsozialismus habe „in der Demokratie mit der Demokratie die Demokratie besiegt“. Hitler spricht oft von „wahrer Demokratie“. Dabei geht es nicht nur um die Überwindung von Klassengegensätzen oder den – in seinen Augen – lähmenden Parteienstreit. Es geht um den Ausdruck eines Volkswillens. Die Erinnerung an den 30. Januar stellt eine konsequente Mahnung für das Eintreten der nationalsozialistischen Sache dar. Hier spiegelt sich die politische Religion der Bewegung wider. Hitler mahnt zum Handeln oder zur Orthopraxie, wie ich das im Buch nenne.

Universität Aberdeen Zum Autor und zum Buch Der Forscher: Historiker Thomas Weber, 48, hat in Münster und Oxford Geschichte, Anglistik und Jura studiert. Er promoviert in Oxford bei Niall Ferguson, es folgen Forschungsaufenthalte in Harvard, Princeton, Philadelphia und Chicago. Weber lehrt Geschichte an der Universität Aberdeen und ist derzeit für einen Forschungsaufenthalt in Stanford beurlaubt.



Das Buch: Der Sammelband „Als die Demokratie starb. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten – Geschichte und Gegenwart“ (Herder, 22 Euro) versammelt Texte von Forschenden wie Hedwig Richter, Niall Ferguson, Daniel Ziblatt und Michael Ignatieff zu den Ereignissen von 1933 und zieht Schlussfolgerungen zu den Angriffen auf die Demokratie in unseren Tagen.

In der Geschichtswissenschaft – zumal in Deutschland – herrschte lange die Selbsttäuschung vor, Hitlers Aufstieg habe sich eher zufällig vollzogen und sei die Folge ungünstiger Entwicklungen wie der Weltwirtschaftskrise. Neuere Forschungen blenden die Auswirkungen nicht aus, urteilen aber zurückhaltender.

Die Weltwirtschaftskrise hat nach 1929 ja nicht nur Deutschland getroffen. Oder anders formuliert: Sie ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für das Scheitern der Demokratie in Weimar. Das zeigt ein Blick in die USA oder in die Niederlande, wo die Entwicklung nach 1929 ganz anders verlaufen ist. Die Krisen in verschiedenen Ländern waren ähnlich, aber die Krisenwahrnehmung war eine andere. Das hat etwas mit politischen Traditionen zu tun, in Deutschland kommt die spezifische Erfahrung der Niederlage im Ersten Weltkrieg hinzu. Aber spannend ist die Frage, warum manche Länder bestimmte Krisen besser meistern. Entscheidend ist die Resilienz politischer Systeme. In den Niederlanden zum Beispiel haben gerade die konservativen Parteien die Demokratie nach der Weltwirtschaftskrise stabilisiert.

Der Harvard-Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt vertritt in Ihrem Band die überraschende These, gerade die Schwäche konservativer Parteien wie der DNVP habe das Scheitern von Weimar begünstigt. Wie ist das zu verstehen?

Die Stärke konservativer Parteien ist tatsächlich zentral. Hinzu kommen starke Parteistrukturen, um zu verhindern, dass die Basis die Partei kapert. Die starke Basisbindung und die Macht lokaler Parteiverbände führte zu einer Art Selbstradikalisierung der nationalkonservativen DNVP. Mit fatalen Folgen, die Alfred Hugenberg, einen Demagogen und Totengräber der Demokratie, an die Spitze brachte.

Hugenberg koalierte mit Hitler, wurde von diesem aber rasch abserviert. Was folgt aus der konservativen Schwäche für die Widerstandskraft eines politischen Systems?

Starke konservative Parteien bieten radikalen Parteien weniger Chancen, im Zentrum zu wachsen. Zudem müssen sie das Gefühl haben, in der Demokratie gibt es für Parteieliten und eigene Wählerschaft etwas zu holen. Daniel Ziblatt hat das in seinem Buch „Konservative Parteien und die Geburt der Demokratie“ gezeigt, etwa am Beispiel der britischen Konservativen. Es geht weniger um eine Liebesbeziehung zur Demokratie. Ziblatt spricht von einem „buy in“ – einem Sich-Einkaufen in die neue Ordnung: dem sehr berechnenden Kalkül, dass die Demokratie sich langfristig auszahlen könnte.

Die Konservativen in Deutschland kalkulierten 1933 weniger langfristig. Wie bewerten Sie das Verhalten der konservativen Eliten und die falsche Hoffnung, die Nationalsozialisten einzubinden?

Die Konservativen – zumindest in Norddeutschland – sind vom Fehlschluss ausgegangen, dass die deutschen Nationalsozialisten so agieren wie die italienischen Faschisten. Das heißt, dass die Nationalsozialisten bereit sind, ein Bündnis mit den alten Eliten einzugehen und die alten Kräfte ihre Position behalten. Das war die große Illusion der norddeutschen Konservativen: zu glauben, Hitler sei die deutsche Variante von Mussolini. Nach der Machtübernahme 1933 wurden sie dann Schritt um Schritt zur Seite gedrängt – auch in der Ministerialbürokratie – und durch Nationalsozialisten ersetzt.

Wie verhielt sich das im bayerischen Süden der Weimarer Republik?

Es gibt einen starken Kontrast. In Bayern haben die Konservativen von Bayerischer Volkspartei (BVP) und bayerischen Monarchisten in den Anfangsjahren der Weimarer Republik viel enger mit den Nationalsozialisten kooperiert als in Norddeutschland. Aber nach dem Hitler-Putsch vom 9. November 1923 setzte ein Umdenken ein. Die bayerischen Konservativen haben die Nationalsozialisten sehr viel mehr auf Distanz gehalten und waren nicht mehr bereit, Bündnisse einzugehen. Diese Abgrenzung zahlte sich für BVP auch in Wahlen aus. Ganz im Gegensatz zur DNVP, die für ihren Kooperationskurs nach 1928 im Reich an Stimmen einbüßte. Insofern ist es auch schlüssig, dass Bayern nach 1933 als letztes Land gleichgeschaltet wurde.

In der deutschen Öffentlichkeit wird vor allem das Verhältnis von Kronprinz Wilhelm von Preußen zu Hitler diskutiert.

Für mich ist vollkommen klar, dass Wilhelm von Preußen versucht, zu kollaborieren. Dass er versucht, den Nationalsozialisten zur Macht zu verhelfen. Und dass er das über Gebühr lange tut. Das Problem ist für mich die Frage der Wirkung. Hat er der Machtergreifung „erheblichen Vorschub“ geleistet, wie es in der juristischen Debatte um einen möglichen Ausgleich heißt? Der Effekt der Unterstützung des Kronprinzen war in meinen Augen beschränkt, sowohl vor als auch nach 1933. Diese Einschätzung macht mich aber noch nicht zum Hohenzollern-Unterstützer, wie viele meinen. Ich bin Historiker und bewerte die Fakten.

Ihr Buch befasst sich nicht allein mit 1933, sondern fragt angesichts der politischen Krise in vielen Ländern auch nach Rahmenbedingungen der Demokratie. Was folgt aus den Ereignissen von 1933?

Die Ereignisse von 1933 zeigen die Mechanismen, wie eine Demokratie zusammenbrechen kann. Der Übergang von einer funktionierenden Demokratie zu einer illiberalen Demokratie ist ein gradueller Prozess. Das Ergebnis wird oft erst bemerkt, wenn es für das demokratische System schon zu spät ist. Der Sturm auf das Kapitol in Washington, die Ereignisse von Brasilia oder die Reichsbürger um Prinz Heinrich XIII. – das alles ist spektakulär und schlimm genug. Aber viel gefährlicher ist das graduelle Abgleiten in die illiberale Demokratie. Der Niedergang der Demokratie ist ein schleichender Erosionsprozess.

Im Band wird auch die Bedeutung von Parteien betont. In der Öffentlichkeit werden Parteien oft kritischer gesehen.

Es ist leicht, auf Parteien einzuschlagen. Und viele Parteien machen einem das auch einfach. Aber starke Parteien über die gesamte politische Bandbreite sind entscheidend für ein demokratisches System. Dabei geht es zum einen um die Einbindung von Interessengruppen in politische Entscheidungen, zum anderen aber auch um die Zivilisierung des politischen Konflikts. Der Kompromiss wurde von den Nationalsozialisten oft lächerlich gemacht. Auch in den USA heute wird der Kompromiss oft als Schwäche gedeutet. Aber der Ausgleich ist eine große demokratische Errungenschaft, an der starke Parteien mitwirken. Demagogen können sehr viel einfacher in Systemen ohne Parteien mit starken Strukturen groß werden. Oder frei nach Winston Churchill: „Die Parteiendemokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen, die ausprobiert worden sind.“

Was hat Sie an den Beiträgen im Sammelband am meisten erstaunt?

Vor allem der Kontrast zwischen den Niederlanden und Deutschland vor 1933. Was mich überrascht hat, war die große Fragmentierung des niederländischen Parlaments mit zwölf Fraktionen. Im Reichstag saßen nach 1932 vierzehn Fraktionen, dennoch gilt die Fragmentierung als wesentlicher Faktor für das Scheitern der Weimarer Republik. Mit ihrer Fähigkeit zum Kompromiss und starken konservativen Parteien hatten die Niederlande eine frühe Form der wehrhaften Demokratie geschaffen. Heute sitzen dort sogar zwanzig Gruppierungen in der zweiten Kammer, dennoch ist Mark Rutte der am längsten durchgehend amtierende Regierungschef in einer parlamentarischen Demokratie in Europa.

Kommen wir zurück auf 1933 als Ausgangspunkt der Gegenwart. Wie stark prägt das Jahr die deutsche Politik bis heute?

Nehmen wir die Zeitenwende. Die Berliner Republik machte es sich lange bequem mit der Illusion, das Land sei von friedlichen Partnern umgeben. Die Zeitenwende betrifft aber nicht nur die Außen-, sondern auch die Innenpolitik. Soft Power ist in letzter Konsequenz immer auf Hard Power angewiesen. In gewisser Weise hat das Deutschland in einer sich verändernden Welt nach 1990 ignoriert. Es ist traurig, dass man Hard Power braucht. Aber man kann sie nicht kategorisch ausschließen.