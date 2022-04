Dies sind Auszüge aus dem aktuellen Olof-Palme-Bericht, der am Donnerstag veröffentlich wurde.

Die Welt steht an einem Scheideweg. Sie steht vor der Wahl zwischen einer Existenz auf der Grundlage von Wettbewerb und Aggression oder einer Existenz, die auf einer transformativen Friedensagenda und gemeinsamer Sicherheit beruht. Im Jahr 2022 ist die Menschheit mit den existenziellen Bedrohungen eines Atomkriegs, des Klimawandels und von Pandemien konfrontiert. Hinzu kommt eine toxische Mischung aus Ungleichheit, Extremismus, Nationalismus, geschlechtsspezifischer Gewalt und schrumpfenden demokratischen Handlungsspielräumen.

In diesem Jahr jährt sich zum 40. Mal der Gründungstag der Unabhängigen Kommission für Abrüstungs- und Sicherheitsfragen von Olof Palme. Die Kommission, die 1982 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges eingesetzt wurde, entwickelte das Konzept der gemeinsamen Sicherheit – die Idee, dass Nationen und Bevölkerungen sich nur sicher fühlen können, wenn sich auch ihr Gegenüber sicher fühlt. Die Palme-Kommission legte eine Reihe von „Grundsätzen“ fest – unter anderem, dass alle Nationen ein Recht auf Sicherheit haben, dass militärische Gewalt kein legitimes Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Nationen ist und dass Rüstungsreduzierungen und -begrenzungen für die gegenseitige Sicherheit notwendig sind.

Der aktuelle Bericht „Gemeinsame Sicherheit 2022“

Unser neuer Bericht „Gemeinsame Sicherheit 2022“ erscheint zu einer Zeit, in der die internationale Ordnung vor großen Herausforderungen steht. Wir sind Zeugen einer globalen Krise, die durch die Unfähigkeit gekennzeichnet ist, den Klimawandel zu stoppen, ein lückenhaftes und ungleiches globales Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie und eine lange Liste von Konflikten, bei denen die internationale Gemeinschaft versagt hat. Schon vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie fühlten sich mehr als sechs von sieben Menschen weltweit unsicher

Es ist Zeit für eine Erneuerung des globalen Sicherheitssystems auf der Grundlage gemeinsamer Sicherheitsprinzipien. Wir brauchen jetzt mehr denn je ein starkes und effizientes multilaterales System für Frieden und Sicherheit. Um das Ruder herumzureißen, müssen wir:

• Die UN-Charta auf der Grundlage der Rechte und Pflichten von „uns, den Völkern“ bekräftigen.

• Den Aufruf des UN-Generalsekretärs zu einem weltweiten Waffenstillstand als Ausgangspunkt für Friedensprozesse in verschiedenen Regionen der Welt wiederbeleben und umsetzen.

• Das humanitäre Völkerrecht dringend stärken.

• Stärkung des Vertrauens zwischen Staaten und Völkern, damit Länder mit unterschiedlichen Systemen, Kulturen, Religionen und Ideologien gemeinsam an globalen Herausforderungen arbeiten können.

• Aufbau einer Weltordnung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Es gibt keine Entwicklung ohne Frieden und keinen Frieden ohne Entwicklung.

• Gewährleistung einer integrativen Regierungsführung auf allen Ebenen der Gesellschaft, um die demokratischen Grundsätze und die Einbeziehung von Frauen, jungen Menschen und Minderheiten zu gewährleisten.

Empfehlungen

1. Stärkung der globalen Architektur für den Frieden

1.1 Staaten davon abhalten, neue Militärbündnisse zu schließen.

- Bestehende Militärbündnisse überprüfen, wobei die Zusammenarbeit auf der Grundlage der gemeinsamen Sicherheit als Alternative dienen sollte.

- Regionale Gremien wie die Afrikanische Union, die Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (CELAC), den Südasiatischen Verband für regionale Zusammenarbeit (SAARC), den Golf-Kooperationsrat und den Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN) ermutigen, Rahmenwerke zu entwickeln, die die Grundsätze der gemeinsamen Sicherheit beinhalten und Strukturen aufzubauen, die zwischen verfeindeten Seiten vermitteln und Vertrauen schaffen können.

1.2 Aufbau oder Erneuerung einer globalen und regionalen Friedensarchitektur nach dem Vorbild der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

- Abhaltung eines Helsinki-II-Prozesses im Jahr 2025 - 50 Jahre nachdem das erste Helsinki-Abkommen den Grundstein für die OSZE legte und vorschlug, dass Menschenrechte und Meinungsfreiheit die Grundlage des Friedens sein sollten.

1.3 Unterstützung für eine sofortige Wiederaufnahme der strategischen Friedensgespräche zwischen den USA und Russland sowie die Wiederaufnahme des strategischen Dialogs zwischen den USA und China mit dem Ziel der endgültigen Beseitigung aller Massenvernichtungswaffen.

1.4 Einbeziehung der klimabedingten Sicherheitsrisiken in die Konfliktprävention der Vereinten Nationen.

- Sich für die gemeinsame Nutzung umweltfreundlicher Technologien, die Umverteilung militärischer Ressourcen zur Bewältigung der Klimabedrohung und die Förderung alternativer Lösungen für Umweltprobleme einsetzen.

- Gerechtigkeit für die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Nationen sicherstellen, durch Wiedergutmachung, Umsiedlung und Unterstützung von klimaresistenter Infrastruktur.

1.5 Einrichtung regelmäßiger UN-Friedenskonferenzen auf der Grundlage des UN-Berichts „Unsere gemeinsame Agenda“ nach dem Vorbild der Vertragsstaatenkonferenz des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC).

- Friedenskonferenzen alle drei Jahre, um die Fortschritte bei den Rüstungskontrollverträgen zu überprüfen, die Lücke im Friedensdialog zu schließen und Raum für zwischenstaatliche Vereinbarungen zu schaffen.

- Die Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt der Diskussionen stellen, so wie es die dreigliedrige Internationale Arbeitsorganisation (IAO) in ihrer Arbeitsweise tut.

1.6 Ausweitung des Mandats und der Ressourcen des Forschungsfonds und der Kommission für Friedenskonsolidierung der Vereinten Nationen, um sie für internationale Dialogprozesse, zwischenmenschliche Kontakte und Zusammenarbeit sowie demokratische Mobilisierung zu nutzen.

- Verstärkte Ausrichtung des Forschungsfonds auf frauenspezifische Lösungen zur Friedenssicherung

- Nutzung des Forschungsfonds, um die Zahl der multidisziplinären, multikulturellen und multireligiösen Friedensuniversitäten, -hochschulen und -kongresse zu erhöhen und sicherzustellen, dass sie in konfliktgefährdeten Regionen und Nationen präsent sind.

- Jüngeren Generationen mit diesen Einrichtungen das Wissen, die Fähigkeiten und die Instrumente vermitteln, um Bedingungen und Institutionen für praktische Konfliktlösung und Frieden zu schaffen.

1.7 Stärkung der internationalen Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit durch die Festlegung eines Ziels für die 50-prozentige Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen internationaler Friedens- und Sicherheitsverpflichtungen.

1.8 Reform der Vereinten Nationen, um der Generalversammlung mehr Macht und Autorität zu verleihen – insbesondere in Sicherheitsfragen –, um zu vermeiden, dass einzelne Mitglieder das gesamte gemeinsame Sicherheitssystem der Vereinten Nationen lähmen.

2. Eine neue Friedensdividende – Abrüstung und Entwicklung

2.1 Stärkung des internationalen Rechts und Wiederbelebung von Verträgen im Bereich der Abrüstung, Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung und des Waffenhandels, insbesondere des Waffenhandelsvertrags (ATT).

- Einführung strenger internationaler Regeln für die Ausfuhr und den Einsatz von Kleinwaffen und leichten Waffen, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, Gewaltverbrechen und Terrorismus

- Verabschiedung einer politischen Erklärung gegen den Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten und Stärkung bestehender Verpflichtungen, wie der „Erklärung über sichere Schulen“, die Schulen und Universitäten vor Angriffen schützt.

2.2 Einberufung einer UN-Sondergeneralversammlung zum Thema Abrüstung im Jahr 2023/2024, um eine globale Verpflichtung zur Senkung der Militärausgaben um zwei Prozent pro Jahr festzulegen.

Festlegung eines globalen Ziels zur Abschaffung von Atomwaffen, um jährlich mehr als 72 Milliarden US-Dollar freizusetzen.

2.3 Nutzung der Reduzierung der Militärausgaben zur Erzielung einer „globalen Friedensdividende“ zur Finanzierung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, der UN-Friedenskonsolidierung und eines gerechten Übergangs zu klimafreundlichen Arbeitsplätzen.

- Einrichtung einer UN-Institution für „gerechte Konversion“ und Schaffung von 575 Millionen neuen Arbeitsplätzen bis 2030 durch die Umwandlung von Arbeitsplätzen und Technologien in der Waffenindustrie in Umwelt- und Gesundheitsinnovationen sowie Impfstoffe und Behandlungen.

- Verringerung der Ausgaben für Militärpersonal durch die Schaffung von Zivildienstoptionen als Alternative zum Militärdienst.

2.4 Investitionen in die menschliche Sicherheit durch einen neuen Gesellschaftsvertrag, der Ungleichheit bekämpft und eine integrative, widerstandsfähigere und friedlichere Gesellschaft schafft.

Den neuen Sozialvertrag schmieden durch

- die Umsetzung der Erklärung zum hundertjährigen Bestehen der ILO im Jahr 2019,

- die Abhaltung eines Weltsozialgipfels im Jahr 2025,

- die Einrichtung eines globalen Sozialschutzfonds, die Schaffung eines universellen Grundstocks an Arbeitnehmerrechten,

- die Ausarbeitung eines multilateralen verbindlichen Vertrags, der Unternehmen in der gesamten Lieferkette die Einhaltung der Menschenrechte vorschreibt,

- die Legalisierung von mehr als einer Milliarde informeller und Plattform-Jobs.

Verstärkung des Kampfes gegen Ungleichheit durch die Einrichtung einer globalen Kommission und eines Regulierungsinstruments, das sich auf transnationale Steuerniveaus und -systeme, illegale Finanzströme und nationale Sozialversicherungssysteme und Besteuerung konzentriert.

3. Wiederbelebung der nuklearen Rüstungskontrolle und Abrüstung

3.1 Wiedereinführung von Rüstungskontrollverträgen, insbesondere in Bezug auf Atomwaffen und ihre Trägersysteme, z.B. des Vertrags über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF).

- Moratorium für die Stationierung der landgestützten INF-Systeme in Europa als ersten Schritt

- Konkrete, zeitlich begrenzte und transparente Pläne der Vertragsparteien des Atomwaffensperrvertrags (NPT), die dringend entwickelt werden müssen und in denen dargestellt wird, wie sie ihrer Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung nachkommen wollen.

- Sicherstellen, dass der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty - CTBT) in Kraft tritt.

- Verhandlungen über einen Vertrag, der jede weitere Produktion von spaltbarem Material für den Einsatz in Kernwaffen verbietet.

- Wiedereinführung und Weiterentwicklung vertrauensbildender Maßnahmen, wie z.B. des Vertrags über den Offenen Himmel.

3.2 Aufforderung an alle Staaten, den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) zu unterzeichnen und zu ratifizieren.

Die Atomwaffenstaaten sollten sich für den Vertrag engagieren und Beobachter zu den Treffen der Vertragsstaaten entsenden.

3.3 Dringende Fortsetzung der Reduzierung der Kernwaffen mit dem Ziel, alle Massenvernichtungswaffen zu beseitigen.

- Einbeziehung aller nuklear bewaffneten Staaten, vorrangig aber derjenigen mit den meisten Atomsprengköpfen

- Einstellung der Entwicklung neuer Atomwaffen sowie der Modernisierung und Aufrüstung der Atomwaffenarsenale.

Nuklear bewaffnete Staaten und Staaten mit erweiterten nuklearen Abschreckungsvereinbarungen sollten mit Nicht-Nuklearwaffenstaaten in einen ernsthaften Prozess eintreten, um zu erörtern, wie man vom Paradigma der nuklearen Abschreckung abrücken und eine alternative Sicherheitspolitik entwickeln kann.

3.4 Festlegung auf entschlossene Politik des Nicht-Ersteinsatzes aller Nuklearwaffenstaaten

3.5 Die Idee, atomwaffenfreie Zonen einzurichten, insbesondere im Nahen Osten/Westasien, in Nordostasien und in Europa, sollte wieder aufgegriffen werden.

3.6 Der Gemeinsame umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), der allgemein als Iran-Atomabkommen bekannt ist, muss in vollem Umfang wieder in Kraft gesetzt und von allen Unterzeichnern getreu umgesetzt werden.

3.7 Staaten, die Atomtests durchgeführt haben, müssen den Opfern sofortige Hilfe leisten und die Umwelt sanieren, insbesondere für indigene Gemeinschaften.

4. Neue Militärtechnologien und Weltraumwaffen

4.1 Verbot von Cyberangriffen auf nukleare Kommando- und Kontrollsysteme, begleitet von einer Entflechtung der Kommando- und Kontrollsysteme für konventionelle und nukleare Waffen.

4.2 Verbot autonomer Waffensysteme, um sicherzustellen, dass Menschen die Kontrolle über Waffen und bewaffnete Konflikte behalten.

4.3 Verbot automatisierter Kommando- und Kontrollsysteme für Kernwaffen.

4.4 Verbot von Angriffen auf weltraumgestützte Frühwarnsatelliten und Frühwarnkommunikationssysteme.

4.5 Stärkung des Weltraumvertrags und Schaffung einer neuen Kultur der verantwortungsvollen Weltraumverwaltung, um eine weitere Militarisierung dieses Raums zu verhindern.

Stärkung des internationalen Weltraumrechts, um seine Nutzung für friedliche Zwecke und zum Nutzen der gesamten Menschheit zu gewährleisten.

4.6 Begrenzung der Hyperschallraketen und Festlegung eines Zeitrahmens für das Verbot dieser Waffen.

