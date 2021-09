Selbstsucht, Habgier, Lüsternheit und nicht zuletzt die Freizügigkeit der Frauen: Was der Gaststudent Sayyid Qutb Ende der 1940er-Jahre in Greeley (Colorado) und Stanford (Kalifornien) erlebt, widert ihn an. Der Ägypter verweilt gut zwei Jahre in den USA. In seinen Augen ist das Land, das als Leuchtturm der freien Welt gilt, ein Sündenpfuhl unfreier, weil gottloser Menschen.

Zurück in Kairo tritt Qutb der oppositionellen Muslimbruderschaft bei, einer 1928 gegründeten sunnitisch-radikal-islamistischen Bewegung, und ruft zum bewaffneten Kampf gegen die britischen Soldaten auf. Als das ägyptische Militär um Gamal Abdel Nasser 1952 gegen König Faruk I. putscht und die Republik ausruft, währen Freude und Hoffnung der Bruderschaft nur kurz. Zwar beendet Nasser die britische Herrschaft, allerdings stützt sich sein arabischer Sozialismus (eine Variante des sogenannten Dritten Weges zwischen Kommunismus und Kapitalismus) nicht auf den Islam.