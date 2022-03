Berlin - Wenn Krieg ist, schlägt die Stunde der Symbolpolitik. Was nur tun gegen den Aggressor aus Russland? Gegen Diktator Wladimir Putin? Gegen den Mann mit der Bombe? Die Worte können nicht drastisch genug sein. Und die Taten? Der Fußballverein Schalke 04 trennte sich von seinem russischen Sponsoren Gazprom. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigte an, die mit der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 verbandelte Stiftung Klima- und Umweltschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufzulösen. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der als Gazprom- und Nord-Stream-Lobbyist und Putin-Freund alle denkbaren Übel in sich vereint, soll nun doch aus der SPD gejagt werden oder zumindest seine kostspieligen Privilegien verlieren, ein Büro und einen Fahrer aus Steuergeldern, oder seine Ehrenbürgerwürde in Hannover.

Noch finanzieren wir den Krieg gegen die Ukraine

Kann man alles machen und fordern. Ebenso, wie man auch sehr ausgiebig nur über Nord Stream 2 diskutieren kann – als gäbe es kein Nord Stream 1 und all die anderen Energie-Deals mit Russland. Vor diesem Hintergrund begrüßenswert muss da erst einmal die neue Linie der Bundesregierung erscheinen, die Kanzler Olaf Scholz jetzt verkündete: volle Härte gegen Putin und die anderen Kriegsverbrecher im Kreml! Dazu gehören dann unter anderem 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr, Verteidigungsausgaben auf mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts … Klingt alles sehr entschlossen, bis wir endlich zu dem entscheidenden Punkt kommen, nämlich der Frage, in welchem Umfang russische Banken aus dem Banken-Kommunikationssystem Swift und damit vom internationalen Zahlungsverkehr tatsächlich ausgeschlossen werden.

Erst dann werden wir wissen, ob Deutschland, Europa, die USA und die restliche Welt endlich aufhören, den russischen Krieg durch ihre Geschäfte zu finanzieren. Alles andere wird weder zeitnah noch nachhaltig helfen. Denn zum Ernst der Lage gehört: In der Ukraine sind Menschen offenbar bereit, für ihr Vaterland zu sterben. Das mag uns in Deutschland wie ein archaisches Überbleibsel aus einer heroischen, zumal männlichen und ziemlich un-woken Epoche erscheinen. Doch bevor wir uns in Deutschland in Diskussionen verlieren, ob und inwieweit Sanktionen gegen Russland uns schaden dürfen und ob uns also die Solidarität mit der bedrohten, kurz vor dem Untergang stehenden Demokratie in der Ukraine etwas kosten darf, sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass noch ganz andere Opfer erbracht werden müssen.

Die Rückkehr des martialischen Kriegsgedröhnes

Die postheroischen Zeiten scheinen erst einmal vorbei. Wir werden unsere Freiheit nicht nur mit etwas gutem Willen oder Geld verteidigen können. Das ist die eigentlich beunruhigende Perspektive auf diesen Krieg mitten in Europa, nur wenige Hunderte Kilometer von Deutschland entfernt. Aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwundene Konzepte wie Dienst, Pflicht, Opfer, Heimat, Tod und Sterben für Freiheit, Vaterland … Sie werden unter diesen oder anderen Namen zurückkehren. Denn auch wenn mit guten Gründen niemand dieses martialische Gedröhne schon wieder hören möchte, steuert doch gerade eine moderne, wertegeleitete Außenpolitik, wie sie Annalena Baerbock propagiert, darauf zu, der eigenen Glaubwürdigkeit wegen die Kosten „unserer Werte“ auch zu benennen: den Preis unserer Freiheit. In dem Kampf darum wird niemand unschuldig bleiben.

Eine erste Bewährungsprobe wird nun unser Umgang mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine sein. Sie verlassen zu Hunderttausenden ihre Heimat, vornehmlich Frauen und Kinder, die wehrfähigen Männer müssen im Land bleiben. Die Bundesrepublik Deutschland tritt in ein neues Zeitalter ein. Mehr denn je geht es jetzt an die Substanz: Mit einem allzu flott ausgerufenen „Wir schaffen das“ und einem verstohlenen Ablasshandel mit der autokratischen Türkei hatten wir uns an der sogenannten Flüchtlingskrise vorbeigemogelt. Jetzt stehen Europäer vor unseren Türen, unsere unmittelbaren Nachbarn. Jede Ausflucht, jede Lüge wird uns ins Mark treffen und unser Selbstverständnis als demokratisches, freiheitliches und rechtsstaatliches Gemeinwesen weiter zersetzen. Die geflüchteten Ukrainer werden auf Dauer mehr brauchen als ein Obdach und etwas zu essen.

Wir werden sie nicht als Wirtschaftsflüchtlinge denunzieren können, so wie wir es fahrlässig und selbstvergessen bei den anderen Geflüchteten tun. Sie gehören zu uns. Ihnen rückhaltlos zu helfen, wird noch unser geringstes Opfer gewesen sein.