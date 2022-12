Der Russe Ilya Ponomarjow: „Nawalny ist ein Nationalist, ich bin ein Linker“

Anfang November trafen sich ehemalige Duma-Abgeordnete, Regionalpolitiker und Beamte in Jablonna, einem kleinen Dorf bei Warschau, zum „Kongress Freies Russland“, um eine „Exilregierung“ zu bilden, die nach dem Ende Putins arbeitsfähig sein soll. Diskutiert wurde vor allem darüber, wie der Krieg gegen die Ukraine beendet werden könnte, wie Putin entmachtet und der Übergang zu einem demokratischen Russland gestaltet werden sollte. Prominenteste Persönlichkeit des Kongresses war Ilya Ponomarjow, der 2014 als einziger Duma-Abgeordneter gegen die Annexion der Krim gestimmt hatte. Seit 2016 lebt der ehemalige Abgeordnete der Partei Gerechtes Russland in der Ukraine. In den Reihen der russischen Opposition gilt Ponomarjow als umstritten, da er Gewalt als legitimes Mittel im Widerstand gegen Putin betrachtet. Das Interview mit Ilya Ponomarjow führte Thomas Nitz.