Der Soli bleibt - Bundesfinanzhof lehnt Klage ab Der Solidaritätszuschlag war nie als ewige Steuer gedacht. Doch fast dreißig Jahre nach Einführung ist kein Ende der Abgabe in Sicht. Ein Versuch, ihn vor Ge... Carsten Hoefer , dpa

ARCHIV - Der Bundesfinanzhof hat eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Sven Hoppe/dpa

München -Die Bundesregierung kann nach einer gescheiterten Klage gegen den Solidaritätszuschlag weiter jährliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe aus der Abgabe einplanen. Der Bundesfinanzhof (BFH) in München wies am Montag eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag ab.