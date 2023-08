Pieter Omtzigt: Der Mann, auf den die Holländer hoffen

Es ist ja so vor den Ferien. Es gibt Dinge, die noch unbedingt erledigt werden müssen. Sonst findet niemand die innere Ruhe im Urlaub. Pieter Omtzigt sieht das anders. „Eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen und einen Weg zu planen, braucht mehr Zeit, als man denkt“, teilte der stete Störenfried der niederländischen Politik jetzt via Twitter mit und verabschiedete sich in den Sommer. Das Land muss also erst mal warten hinsichtlich der drängenden Frage, ob der gefallene Christdemokrat Omtzigt mit einer eigenen Partei zu den Parlamentswahlen im Herbst antritt. Na denn: Schöne Ferien!