Der Umstrittene: Wopke Hoekstra startet als neuer Klimakommissar mit einem Versprechen

Ende November beginnt die 28. Weltklimakonferenz. Bis dahin muss sich Wopke Hoekstra in seine neue Position eingearbeitet haben. Dann soll Hoekstra als neuer Klimakommissar die EU in Dubai vertreten. Nach den Querelen um seine Wahl als Nachfolger für seinen Landsmann Frans Timmermans wird das Hoekstras erste Bewährungsprobe werden.

Betrachtet man Hoekstras Ernennung zum Klimakommissar positiv, lässt sich im Hinblick auf die anstehende Konferenz immerhin so viel sagen: Mit internationalen Verhandlungen hat der ehemalige niederländische Außenminister mehr Erfahrung als in der Klimapolitik. So viel zum Trost.

Die EU-Länder haben Hoekstra in der vergangenen Woche im Einvernehmen mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum EU-Kommissar für Klimaschutz ernannt. Zuvor hatte das Europaparlament die Personalie beschlossen. Vorangegangen waren wochenlange Auseinandersetzungen, denn Hoekstra ist vor allem wegen seiner beruflichen Vergangenheit als Manager des Ölkonzerns Shell umstritten.

Wopke Hoekstra: straffer CO₂-Kurs

Mittlerweile versuchen einige Beobachter in der Ernennung etwas Gutes zu sehen, denn mit Hoekstra wurde ein Christdemokrat gezwungen, sich zu ehrgeizigen Klimazielen zu verpflichten. Die europäischen Christdemokraten waren bisher nämlich der Ansicht, dass die EU inzwischen genug für das Klima und die Umwelt getan hat. Nun hat Hoekstra allerdings schriftlich versichert, sich dafür starkzumachen, dass die EU bis 2040 mindestens 90 Prozent ihres CO₂-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 vermeiden oder ausgleichen muss. Zudem will er eine Steuer auf Kerosin – und dass Subventionen von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas abgeschafft werden.

Wopke Bastiaan Hoekstra wurde 1975 in den Niederlanden geboren. Der niederländische Politiker war von 2020 bis 2023 Vorsitzender der Partei CDA und von 2017 bis 2022 Finanzminister der Niederlande. Danach übernahm er das Außenministerium. Sein Name ist auf einer Liste der als Pandora Papers bekannt gewordenen Aufstellungen der Eigentümer von Briefkastenfirmen in Steueroasen verzeichnet.

Hoekstra startet ambitioniert in seinen neuen Job und erklärte jetzt, trotz zunehmender Konflikte auf der Welt dürfe der Klimaschutz nicht vernachlässigt werden. Geopolitische Spannungen dürften keine Ausrede dafür sein, sich nicht zu engagieren. Bei der anstehenden Weltklimakonferenz werde er sein Möglichstes tun für mehr Klimaschutzmaßnahmen und mehr Ehrgeiz bei der Anpassung an den Klimawandel. Wie das Aussehen wird, bleibt abzuwarten.