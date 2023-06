Der Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung

Bei dem erfolgreichen Volksentscheid in Berlin im September 2021 hatte eine Mehrheit für die Vergesellschaftung von Immobilienunternehmen in der Bundeshaupts...

Berlin -Bei dem erfolgreichen Volksentscheid in Berlin im September 2021 hatte eine Mehrheit für die Vergesellschaftung von Immobilienunternehmen in der Bundeshauptstadt gestimmt. Viele sprechen auch von einer Enteignung. Das ist der Unterschied:

Privates Eigentum wird in Artikel 14 des Grundgesetzes gesichert. Dort heißt es aber auch, eine Enteignung sei prinzipiell zulässig. Das gelte jedoch nur, wenn sie „zum Wohle der Allgemeinheit“ geschehe. Dafür brauche es auch ein Gesetz, das die Art und den Umfang einer Entschädigung bestimme.

Damit nicht zu verwechseln ist die Vergesellschaftung, die in Artikel 15 des Grundgesetzes geregelt ist. Während die Enteignung auf den Entzug konkreter Rechtspositionen - wie etwa eines Grundstücks für den Bau einer Autobahn - abzielt, könne die Vergesellschaftung mit einem Eigentumswechsel einhergehen, heißt es in einem Papier des Bundestages.

Die Vergesellschaftung unterscheide sich zudem in ihrer Zielsetzung: Während die Enteignung auf einzelne Vermögensbestandteile gerichtet sei, habe die Vergesellschaftung zum Ziel, Unternehmen und ganze Wirtschaftszweige in die Gemeinwirtschaft zu überführen. Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge ist das eine Wirtschaftsform, deren wichtigstes Ziel die Bedarfsdeckung ist und die sich nicht nach privatem Gewinnstreben richtet.

Mit einer staatlichen Aneignung von Wohnungen wolle man überhöhte Mieten verhindern, so der Bundestag. Das dürfte demnach zum Ziel haben, dem freien Markt Wohnraum zu entziehen. Deshalb würde in diesem Fall vorrangig eine Vergesellschaftung in Betracht kommen.