Der Waffenboom in Litauen: Wozu ist diese ganze Aufrüstung gut?

Bewaffnete polnische Soldaten stehen in der Nähe des Dorfes Szypliszki in der so genannten Suwalki-Lücke. AFP/Wojtek Rasdwanski

„Die Kohle, mit der wir unsere Schulen und Büros geheizt haben, kam aus dem Donbass“, erzählt mir der Vorsitzende einer polnischen Gemeinde an der litauischen Grenze. Er bat mich, seinen Namen nicht zu nennen. „Polnische Schwarzkohle?“, fragt er rhetorisch. „Die können wir uns nicht leisten. Wir warten auf Schiffe aus Chile. Oder australische Kohle. Auch die ist billiger. Hoffen wir, dass sie noch vor der Heizsaison ankommt!“

Es ist Sommer 2022. Eigentlich hätten wir über den sogenannten Suwalki-Korridor sprechen sollen. Der Landstreifen zwischen dem Kaliningrader Gebiet und Weißrussland wird von den Strategen der Nato als besonders bedroht angesehen. Hier könnten die Russen die baltischen Staaten leicht vom Rest des Nato-Gebiets abschneiden: Wir müssen wachsam sein, für alles bereit.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wimmelt es in der Region von Journalisten. Die eindrucksvollen Übungen der Nato, die wachsenden Landwehrverbände, die Evakuierungsplanung und breite Informationskampagnen sind spektakuläre Themen für die Presse. Aber wie sehen das die Bewohner des Gebiets? Haben sie Angst vor einem Angriff? Oder wird ihr Alltag von ganz anderen Sorgen geplagt?

Die Leute holzen die Bäume ab

„Wären die Russen hier einmarschiert, hätten sie es nicht leicht gehabt!“, sagt ein Verkäufer in einem nahegelegenen Waffengeschäft voller Überzeugung. „Warschau müsste uns nur schießen lassen. Kiew hat das ja auch getan. Die Waffenverkäufe haben in den letzten Monaten stark zugenommen. Bei uns muss man Gewehre mehrere Monate im Voraus reservieren. Doch die Einheimischen haben sich bereits im Vorfeld eingedeckt. Und sie wissen, wie sie mit den Waffen umzugehen haben.“

Unterdessen versichert der Gemeindevorsitzende, dass den Menschen der Region völlig andere Themen wichtig sind. Die Absurditäten des globalisierten Kohlehandels haben ganz praktische Folgen. Wenn die Brennstoffpreise nicht wieder nach unten gehen, müssen viele Einwohner der Gemeinde im nächsten Winter in ihren eigenen Häusern frieren: „Sobald es jemand nur schafft, eine Genehmigung zu bekommen, holzt er seine Wälder ab. Schade um die Bäume. Zumal das Problem dadurch auch nicht gelöst werden kann.“

Zurück zu den lokalen Produktionsgenossenschaften

Für die Bewohner seiner landwirtschaftlich geprägten Gemeinde bedeutet die Inflation vor allem höhere Preise für Treibstoff und Düngemittel. Gleichzeitig spiegelt der Anstieg der Erzeugerpreise für Agrarprodukte nicht unbedingt den Anstieg der Produktionskosten wider: „Ein Landwirt kann seine Milch nicht dort verkaufen, wo mehr gezahlt wird. Oft hat er einen Vertrag mit einer bestimmten Molkerei. Und die zahlt weniger, wenn sie finanzielle Probleme hat. Außerdem hat kaum jemand die Kapazität, bei diesen hohen Temperaturen mit seinen Produkten weite Strecken zu fahren.“

Paradoxerweise sind die Landwirte also ähnlich stark wie die Stadtbewohner von den steigenden Lebensmittelpreisen im Einzelhandel betroffen: „Heute haben die Landwirte nicht mehr die Möglichkeit, ihre Ware direkt an einen örtlichen Laden zu verkaufen. Man muss einen ganzen Kreislauf von Zwischenhändlern durchlaufen, um das Produkt in den Supermarkt zu bringen, sogar im selben Dorf. Ist das nicht absurd? Wir sind doppelt betroffen: von den Schwankungen der Netto-Erzeugerpreise und vom Anstieg der Preise im Einzelhandel.“

Und was kann man dagegen tun? „Zurück zu den lokalen Produktionsgenossenschaften. Wir brauchen unsere eigenen Molkereien, Schlachthöfe und Metzgereien. Und dann die Möglichkeit, direkt an die Geschäfte zu verkaufen. Anstatt Nato-Hubschrauber, die über unseren Köpfen fliegen. Vielleicht kann mal jemand darüber berichten?“

Ein Kurort zum Wohlfühlen

Linas Urmanavičius, stellvertretender Bürgermeister von Druskininkai in Litauen, äußert sich in ähnlichem Ton. Schon zu Zarenzeiten war Druskininkai einer der wichtigsten Kurorte des Landes. Mineralquellen, Schlammbäder und neuerdings sogar eine Skihalle ziehen Touristen aus aller Welt an. Mehrheitlich aus Weißrussland, Polen und Russland, gefolgt von Reisenden aus den baltischen Staaten und sogar aus Israel.

„Die Belarussen kommen immer noch, aber die Russen nicht mehr“, erklärt Urmanavičius. „Wir müssen uns um neue Kunden bemühen. Das ist die Herausforderung von heute.“ Im Jahr 2000 litt die Stadt unter einer Arbeitslosigkeit von über dreißig Prozent, der Tourismus stagnierte und es fehlte an Investitionen. „Aber wir haben es geschafft, aus diesem Teufelskreis auszubrechen“, sagt er.

Seit zwei Jahrzehnten vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel. Die Bäder sind in private Hände übergegangen, die Stadt baut die Infrastruktur aus. Es werden zahlreiche Anreize für Touristen, aber auch für die Einwohner geschaffen. Auf der Grundlage gezielter Partnerschaften zwischen privaten und öffentlichen Investoren wurde das Straßennetz ausgebessert. Städtische Grünanlagen, Solarbatterien, emissionsfreie öffentliche Verkehrsmittel und Radwege sind weitere Beispiele dieser gelungenen Zusammenarbeit. Und obwohl die Finanzkrise von 2008 eine Abwanderung vieler Einwohner zur Folge hatte, hat sich der Trend in letzter Zeit umgekehrt: „Das ist in erster Linie wegen dem Brexit und Covid-19 der Fall. Die Menschen kommen aus dem Ausland zurück, ziehen aber auch von Vilnius oder Kaunas in kleinere Städte um. Und dieses Mal haben wir ihnen etwas zu bieten.“

Die Schmuggelei wird kleiner

Urmanavičius gibt sich stolz, den städtischen Raum so geplant zu haben, dass Schüler jüngerer Klassen nicht nur sicher zur Schule gehen können, sondern auch ohne elterliche Aufsicht Aktivitäten am Nachmittag nachgehen. Dies erfordert eine angemessene Verkehrsführung, Fußgängerwege und Bildungs- und Kulturzentren in Fußgehweite. Hinzu kommt die familienfreundliche Politik des Landes mit einem Kindergeld von 72 Euro pro Monat. Mütter können außerdem für bis zu zwei Jahre mit einem Mutterschaftsgeld in Höhe von 70 bis 80 Prozent ihres letzten Gehalts rechnen.

Den wachsenden Wohlstand der Stadt konnte auch die Migrationskrise von 2021 an der weißrussischen Grenze nicht aufhalten. Im Gegenteil: Der Bau der physischen Grenze hat auch überraschende Vorteile. Er trägt zur Eindämmung des Schmuggels bei.

Wer kümmert sich um wen?

Schmuggel ist nicht nur in Litauen ein Thema. Die nahe gelegene polnische Stadt Sejny war bereits in den 90er-Jahren dafür berüchtigt. Doch was für die Einen einen willkommenen Schachzug in Richtung wirksamer Steuerpolitik und erhöhter Sicherheit angesichts globaler Bedrohungen darstellt, bedeutet für die Anderen eine Gefährdung zwischenmenschlicher Beziehungen. Vielleicht sind diese Beziehungen es wert, mal von den steuerlichen Unregelmäßigkeiten und Nato-Strategiepapieren abzusehen?

Bis vor kurzem sind noch viele Menschen aus Kaliningrad hierhergekommen. Sie waren Kurgäste und besuchten sogar das Stadtmuseum von Druskininkai. Ironischerweise gibt es dort einen Raum, der dem polnischen Staatschef Pilsudski und seiner großen Liebe, der Ärztin Lewicka, gewidmet ist (zwischen den zwei Weltkriegen gehörte die Stadt zu Polen), aber es gibt keinen Raum über die Sowjetzeit.

Die Kaliningrader kauften in der Stadt Ferienwohnungen, eigens für sie wurden auch Supermärkte des bekannten portugiesisch-polnischen Discounters „Biedronka“ gleich hinter der polnischen Grenze eingerichtet. Angeblich lebt es sich im Kaliningrader Stadtgebiet gut, der Rest der Region ist jedoch bitterarm. Von dort stammen auch viele der Arbeiter in der Sonderwirtschaftszone von Goldap.

Lukaschenko stellt die Solidarität der litauischen Bürger auf die Probe

Doch nach der Besetzung der Krim und der Eskalation des Konflikts im Donbass begann sich die Lage zu verschlechtern. Im Jahr 2016 gab Warschau den kleinen Grenzverkehr auf. Heute sieht die Globalisierung in der Region Suwalki so aus, dass in der Zone die Arbeiter aus Kaliningrad durch bangladeschische Staatsbürger ersetzt wurden. Und das in Zeiten der PiS-Regierung! Doch keiner der offiziellen Gesprächspartner möchte unter seinem eigenen Namen über diese Themen sprechen.

Unterdessen geht das Festival des politischen Marketings weiter. Die Bewohner von Druskininkai warten sehnsüchtig darauf, dass die Regierung endlich etwas gegen die galoppierende Inflation unternimmt. Könnte nicht nach dem Vorbild Spaniens und Portugals die Erhöhung der Energiepreise verhindert und eine Subventionierung von Kraftstoffen eingeführt werden?

Vorerst stellt Lukaschenko die Solidarität der litauischen Bürger auf die Probe. Sie können ohne Visum nach Weißrussland reisen und billig einkaufen. Die Botschaft von Minsk ist klar: Seht her, eure Regierung betreibt eine dumme Außenpolitik und ihr werdet zum Spielball einer tobenden Krise. Wir hingegen kümmern uns um euch.

Ein Schütze sein

Sowohl in Druskininkai als auch im weiter nördlich gelegenen Marijampolė ist die litauische Schützenunion aktiv. Die Schützen erfüllen die Aufgaben einer Landwehr. Seit Ende Februar dieses Jahres hat sich die Zahl derer, die sich der Union anschließen wollen, in einigen Bezirken mitunter verzehnfacht. Durch meine Teilnahme an der aktuellen Schulung lerne ich einige von ihnen kennen.

Das Quartier des Kommandanten in Druskininkai ist auch eine Art Gedenkraum. Ich schaue mir Wimpel, Diplome und Gedenkschriften an, aus denen hervorgeht, dass litauische Partisanen noch viele Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegen die sowjetische Besatzung gekämpft haben. Die Fotos aus jenen Jahren zeigen die Gesichter junger Männer und Frauen mit Waffen, mit modischen Frisuren und verspielter Mimik. Nur die Augen scheinen etwas aus der Reihe zu tanzen: Sie spiegeln die Melancholie des Todes.

Über die Zusammenarbeit der Schützenunion mit den Nazis finde ich in den ausgelegten Veröffentlichungen nichts. Die Schützen, mit denen ich jetzt spreche, betonen den unpolitischen Charakter der Organisation.

Die Waffen kommen aus Polen

„Wenn jemand Politik machen möchte, muss er unsere Reihen verlassen“, erklärt Egidijus Papečkys, ein 51-jähriger regionaler Kommandant. „Die Vergangenheit spielt heute keine Rolle mehr. Unsere Beziehungen zu den Polen sind erstklassig. Wir trainieren zusammen, haben viel gemeinsam. Litauen ist zwar ein kleines Land. Aber das ist wie mit den Fingern einer Hand: Wenn man den kleinen Finger herausstreckt, kann man ihn leicht brechen, doch wenn man die Faust ballt, sind die Finger sicher. Als Mitglieder der Nato und der EU sind Polen und Litauen wie die Finger einer Hand. Wir fühlen uns sicher.“

Die Metapher des Kommandanten beschreibt lebendige Realität. 2016 wurde in Litauen ein neues Gesetz erlassen. Er erlaubt den Mitgliedern der Schützenunion, Waffen selbst zu kaufen und zu Hause aufzubewahren. Die amerikanischen Scharfschützengewehre, die er mir zeigt, stammen aus dem oben erwähnten polnischen Geschäft. „In Litauen gibt es derzeit Versorgungsprobleme. Außerdem ist der Markt in Polen größer, so dass die Auswahl auch größer ist“, kommentiert Papečkys. Man reserviere telefonisch und warte geduldig auf die Lieferung.

Die Schützen haben auch eine Jugendabteilung

Der aktuelle Waffenboom ist natürlich nicht nur auf die Schützen beschränkt: „Litauen hat große Mengen an Waffen an die Ukraine geliefert“, sagt er. „Wir stocken jetzt unsere Bestände auf und modernisieren gleichzeitig unser Arsenal. Wir haben die Rüstungsausgaben auf zweieinhalb Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Vielleicht werden wir auf drei kommen. Wir kaufen in Polen ein, aber auch in anderen Ländern. Ein langjähriger Prozess.“

Da zeitgleich auch die Munitionspreise in die Höhe geschossen sind, verzichten die Schützen vorübergehend auf ein Waffentraining für Anfänger. In der Präsentation, die ich mir anschaue, geht es darum, auf sumpfigem Boden einen Unterschlupf zu bauen. Wie wird ein Feuer angezündet, um sich zu wärmen, ohne dass der Feind die Flammen entdeckt? Etwa dreißig Personen, ältere und jüngere, Männer und Frauen, hören interessiert zu. Jeder kann an der Schulung teilnehmen. Die Atmosphäre ist ausgelassen, Hipsterbärte, Dauerwellen und künstliche Nägel, keine Spur von Angst. Es könnte genauso gut das Treffen eines Ornithologenvereins sein. Nur der auf dem Tisch liegende Granatwerfer erinnert daran, dass es hier nicht um Vögel geht.

„Es gibt Menschen, die keine Waffen benutzen wollen oder können“, erklärt Ramunas Serpetauskas, Kommandant der Druskininkai-Schützeneinheit. „Wir verschließen uns nicht vor ihnen. Im Gegenteil, wir prüfen, inwiefern ihre Kompetenzen nützlich sein können. Wir haben zum Beispiel eine IT-Abteilung. Sie befasst sich mit der Entlarvung russischer Propaganda und wertet Informationen aus, die über russische Kanäle verbreitet werden.“

Die Schützen haben auch eine Jugendabteilung, die sich an Bewerber im Alter von elf bis achtzehn Jahren richtet. Ihr Programm umfasst keine Waffenübungen. Sie sei eine Art bürgerlicher Bildung mit Elementen des Überlebenskampfes, so einer der Kommandanten. Und natürlich seien die Lehrpläne vom Bildungsministerium genehmigt. Auch wenn der Unterricht mitunter in Schulen stattfinde, bleibe er freiwillig. Aber wenn jemand später zum Militär oder zur Polizei wolle, gebe es für das Engagement bei den Schützen zusätzliche Qualifikationspunkte.

Die Rettung von Kranken wird ersetzt durch eine Mobilmachung zum Töten

Und welche Aufgaben haben die Schützen in Kriegszeiten? „Wir richten uns nach den Befehlen des Militärkommandanten der Stadt. Wir unterstützen die Evakuierung, helfen den Feuerwehrleuten und der Polizei. Wir sorgen auch für Recht und Ordnung. Wir bekämpfen im Ernstfall Saboteure und verteidigen wichtige Infrastrukturen wie Brücken.“

Nach der Schulung erzählt mir ein Teilnehmer, dass die wachsende Popularität der Schützen mit Covid-19 angefangen habe. Damals sei es um medizinische Hilfe und die Unterstützung des Gesundheitswesens gegangen. Doch heute hätten Solidarität, Beistand und Sicherheit noch eine weitere Dimension bekommen, sagt er. Mir fällt es jedoch schwer, von einem grundlegenden Unterschied abzusehen: Der „Krieg gegen das Virus“ war schon martialisch genug. Nun hat sich diese Metapher buchstäblich verselbstständigt. Die Rettung von Kranken wird ersetzt durch eine Mobilmachung zum Töten.

Regionalismus und Aussöhnung

„Wenn wir von einem Krieg mit Russland sprechen, dann wird es wahrscheinlich nur ein hybrider Krieg sein“, erklärt Arkadiusz Nowalski, Bürgermeister von Sejny. „Es geht dann zum Beispiel darum, Litauer und Polen gegeneinander aufzubringen. Leider haben die Zentralregierungen beider Länder nur die Gunst der Wähler im Sinn. Das Image eines entschiedenen Politikers geht nicht notwendigerweise Hand in Hand mit einer echten, in Kriegszeiten notwendigen Versöhnung.“

Der Bürgermeister hat dabei die deutsch-französische Aussöhnung im Blick. Dort wie hier haben die Nachbarn im vergangenen Jahrhundert oft aufeinander geschossen. Es lohnt sich, die Verbrechen beim Namen zu nennen. Aber es ist auch notwendig, die Vergangenheit loszulassen. Unabhängig von den Lasten der aktuellen Wirtschaftskrise spüre ich in Sejny eine Enttäuschung darüber, dass Warschau oder Vilnius andere Prioritäten haben.

Aussöhnung ist für Nowalski weit mehr als nur Vergangenheitsbewältigung: „Wenn ein potenzieller Angreifer auf ein gut organisiertes, vielschichtiges soziales Netzwerk trifft, wird es schwierig für ihn“, führt er weiter aus. „Um zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern, brauchen wir regionale Zusammenarbeit. Auf der litauischen Seite ist der Grenzgürtel weiterhin dünn besiedelt. Es gibt kaum jemanden, mit dem man etwas aufbauen könnte. Die demografische Wüste der litauischen Grenzregionen könnte eine ernsthafte Bedrohung für die Krisenfertigkeit der EU darstellen. Aber auch von hier ziehen die Bewohner weg. Die Lebensbedingungen müssen so gestaltet werden, dass sich dieser Trend umkehrt.“

Das Verhältnis zwischen Militär und Gesellschaft

Lokale Wirtschaftsbeziehungen einschließlich des Tauschhandels jenseits vom Bargeldumlauf, seien nicht nur als Pfeiler einer krisensicheren Wirtschaft sinnvoll, erklärt Nowalski. In Kriegszeiten, wenn der Staat zusammenbricht, Geld seinen Wert verliert, die Energieversorgung unterbrochen oder die Verwaltung zerschlagen und liquidiert wird, schützten solche Bindungen die lokale Bevölkerung: „Die Stadt wird derzeit praktisch nur über eine einzige Leitung mit Strom versorgt. Die Regierungen ignorieren die faktischen Bedrohungen, die das Potenzial haben, lokale Gemeinschaften zu destabilisieren oder gar zu zerstören. Wir sollten häusliche Energiespeicher schaffen. Und nach dem gleichen Prinzip Lager für Schutzausrüstung, sanitäre Einrichtungen usw. Wir haben mit Covid-19 gesehen, wie groß die Mängel sind. Es braucht EU-weite Standards, aber eine lokale Produktion und mobile Depots, die bei Bedarf dort eingesetzt werden können, wo man sie benötigt.“

In Friedenszeiten führe die dezentrale Lagerung, aber auch die dezentrale Produktion zu einer Verbesserung des örtlichen Arbeitsmarktes. Es würden wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen, das Leben in der sogenannten Provinz werde aufgewertet. Die Militärübungen lassen indessen die Vernetzung mit den örtlichen Gemeinschaften vermissen: „Während eines Nachtfluges wurde ein Hubschrauber von einem Spielzeug-Laser geblendet“, erzählt Nowalski. „Die örtliche Polizei hat das Militär um Mithilfe gebeten, um den Täter zu stellen. Er wurde festgenommen. Doch zuvor mussten seine Nachbarn Unannehmlichkeiten ertragen, denn ein Militärhubschrauber schwebte mehrere Stunden lang über ihrem Haus. Sehr niedrig und sehr laut.“

Die Verbindung zum Volk

Manchmal erweckt Nowalski den Eindruck, dass er progressiv, jenseits der Logik von Nationalstaaten denkt. Intakte, regionale Bindungen zwischen den Menschen seien wichtiger als das Fortleben dieser oder jener Verwaltung mit ihren Fahnen, Hymnen und Grenzen. Dann wieder verliert er sich in Erzählungen von heldenhaften polnischen Partisanen. Auf jeden Fall bemüht er sich um Ausgewogenheit: „In den vorgesehenen Prozeduren ist kein Platz, um kompetent auf die Gefühle und Bedürfnisse der Zivilbevölkerung einzugehen. Auf der einen Seite hat niemand Erfahrung mit diesem Thema. Wir haben lange Zeit in Frieden gelebt. Andererseits fehlt es an einer klaren Aufgabenteilung zwischen den lokalen Behörden und den Militärs. Erstere sind wahrscheinlich die einzigen, die als Puffer zwischen den widersprüchlichen Interessen der Streitkräfte und der Bürger fungieren können. Aber wir alle lernen die Bedrohungen gerade neu kennen. Und suchen nach Lösungen. Es gibt noch viel zu tun.“

Ähnliches sagt dann auch der bereits erwähnte Gemeindevorsitzende: „Die Soldaten der Nato sprechen überhaupt nicht mit den Einheimischen“, berichtet er, und mir scheint es, er würde sich mit Nowalski gut verstehen. „Sie haben keine Ahnung, wie das Leben hier aussieht. Eine erfolgreiche Verteidigung hängt jedoch von einer guten Kommunikation zwischen dem Militär und der Bevölkerung ab. Und sind Soldaten nicht stärker motiviert zu kämpfen, wenn sie sich mit denen, die sie verteidigen sollen, verbunden fühlen?“

Worüber die Leute reden

Nach meiner Rückkehr nach Warschau komme ich auf die Frage zurück, ob die Einwohner Angst vor dem Krieg haben oder ob sie von anderen Problemen geplagt werden. Was sollte gemacht werden, um ihr Wohlergehen zu fördern? Beim Durchblättern meiner Recherchenotizen erinnere ich mich an eine Episode aus dem Stadtmuseum von Druskininkai, in dem die Sowjetzeit verschwiegen wird: „Ich persönlich bedaure es, dass diese Zeit ignoriert wird“, spreche ich eine Besucherin an, die sich aufgrund ihres Alters an damals erinnern müsste.

„Ich bin mir da unsicher“, antwortet die Frau. Sie spricht ein fehlerfreies Russisch. „Aus der Perspektive des internationalen Kommunismus war die Stadt irrelevant. Heute hat sich alles gedreht. Für uns spielt der Kommunismus keine Rolle mehr. Aber wenn Sie wollen, erzähle ich es Ihnen. Was genau wollen Sie denn hören?“

So hatte ich auf meiner Recherchereise die ganze Zeit den gleichen Eindruck: Ich erfuhr nur das, was ich hören wollte. Wenn ich nach Russland fragte, erzählten mir meine Gesprächspartner von der Angst vor dem Angriff. Wenn ich nach der Wirtschaftskrise fragte, erzählten sie von steigenden Preisen. Anstatt zu erforschen, erschuf ich Realitäten. Und ich glaube nicht, dass ich da der Einzige bin: Liebe Nato, hoffentlich passiert euch das mit euren ausgeklügelten Strategien nicht auch!

Eine frühere polnische Fassung des Textes wurde in Wochenendausgabe der Tageszeitung „Rzeczpospolita“ am 30. Juli 2022 veröffentlicht.