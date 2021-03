Berlin - Die anrüchigen Geschäfte einiger Unionspolitiker werden weitere politische Konsequenzen haben. Am Mittwoch will das Bundeskabinett den Kompromiss zum Lobbyregister beschließen, auf den sich die große Koalition geeinigt hat und der von der Opposition als zu lasch kritisiert wird. Union und SPD verhandeln ebenfalls am Mittwoch noch weiter in Sachen Transparenz.