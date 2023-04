Designierter Bildungsminister: „Dinge liegengeblieben“ Brandenburgs designierter Bildungsminister Steffen Freiberg hat bei seiner Vorstellung nach dem Rücktritt von Ministerin Britta Ernst (SPD) auf die schwierig... dpa

Potsdam -Brandenburgs designierter Bildungsminister Steffen Freiberg hat bei seiner Vorstellung nach dem Rücktritt von Ministerin Britta Ernst (SPD) auf die schwierige Lage im Bildungsbereich verwiesen. Während der Pandemie seien Dinge unerledigt geblieben, sagte der SPD-Politiker am Montag in Potsdam. Er sei zuversichtlich, dass man im Bildungsbereich in den kommenden Monaten vorankomme. „Brandenburg braucht das.“