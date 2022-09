Deutlich mehr Asylanträge in erster Jahreshälfte 2022 in EU Im ersten Halbjahr 2022 haben rund 406.000 Menschen Asylanträge in den EU-Staaten, Norwegen und der Schweiz gestellt - 68 Prozent mehr als im Vorjahreszeitra... dpa

ARCHIV - Die Zahl der Asylanträge in der EU ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Uli Deck/dpa

Valletta -Die Zahl der Asylanträge in den EU-Staaten zusammen mit Norwegen und der Schweiz (EU+) ist in der ersten Jahreshälfte 2022 deutlich gestiegen. In den ersten sechs Monaten gingen bei den Behörden rund 406.000 Asylgesuche ein, wie die EU-Asylagentur EUAA am Freitag in Valletta auf Malta mitteilte. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres sei das ein Anstieg um 68 Prozent.