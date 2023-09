Deutlich mehr Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst

Potsdam -Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten im öffentlichen Dienst in Brandenburg ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Es arbeiteten knapp 44 200 Angestellte verkürzt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Das seien rund 2000 mehr als im Jahr 2021. Im öffentlichen Dienst in Brandenburg arbeiteten zum Stichtag Ende Juni 2022 fast 126 700 Menschen. Somit stieg die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zu 2021 um circa 3500.