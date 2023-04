Deutsche Außenpolitik: Das Problem heißt nicht Annalena Baerbock

Annalena Baerbock ist nicht die erste Grüne, die an der Spitze des Außenministeriums steht. Sie ist aber die erste Frau. Schlimmer noch, sie ist die erste junge Frau im Chefsessel der Außenpolitik, und sie lässt sich von dieser Tatsache nicht abhalten, Klartext zu reden. In der internationalen Diplomatie ist das gleich ein dreifacher Stilbruch. Ist das der Grund, warum sie so polarisiert?

Sogar an der Art, wie Baerbock aus einem Flugzeug steigt, scheiden sich die Geister. Bei ihrem Antrittsbesuch in Peking war sie noch nicht am Ende der Gangway angekommen, als sich schon die Ersten auf Twitter beschwerten, dass Baerbock Deutschland nicht würdig genug vertrete. Wie die auftritt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bei manchen Kommentatoren dieser Tage hatte man den Eindruck, dass sie dem jungen Fräulein unter vier Augen gerne mal die Leviten lesen wollten über das, was sich alles nicht gehört.

Offiziell wurde von der „Moralkeule“ geschrieben, die die Grüne (logisch!) geschwungen habe. Und wie naiv die von ihr vertretene Außenpolitik sei. Doch wenn jemand eine naive Außenpolitik gegenüber China vertreten hat, dann war es ja wohl die Alt-Kanzlerin. Sie reiste häufig dorthin, und jedes Mal wurde im Vorfeld die bange Frage gestellt, ob sie dieses Mal endlich das Thema Menschenrechte klar ansprechen würde.

Nicht immer war das der Fall. Gleiches gilt für ihre – gemeinsam mit der SPD gestaltete – naive Politik gegenüber Russland. Klar, dass die Regierungschefs beider Länder die deutlichen Worte, die Baerbock jeweils fand, nicht goutierten. Sie waren sie ja schlicht nicht gewohnt.

Baerbock hat mehr aus China mitgenommen als Macron

Es ist im Übrigen nicht festzustellen, dass Baerbock durch den offenkundigen Wechsel in der Strategie Schaden angerichtet hätte. Im Gegenteil. Ihrem chinesischen Amtskollegen rang sie immerhin den Satz ab, dass China keine Waffen in Kriegsgebiete liefern werde. Kann schon sein, dass das ein reines Lippenbekenntnis war, dennoch hat Baerbock mehr aus China mitgenommen als der französische Präsident Emmanuel Macron – und damit auch gleich dessen Lapsus ausgebügelt.

Denn Macron war offenbar so begeistert von seinem Besuch und sich selbst, dass er auf dem Rückweg erklärte, Europa dürfe sich nicht durch „andere Großmächte“ in den Taiwan-Konflikt verwickeln lassen. Der selbstbewusste Anspruch europäischer Führung war natürlich auch an Frankreich adressiert, wo Macron mit seiner Innenpolitik gerade nicht viele Erfolge feiert.

Vielleicht wollte er aber auch nur den vorangegangenen Fauxpas wiedergutmachen: Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Chinas Staatschef Xi Jinping hatte Macron doppelt so lange geredet wie der Gastgeber, der darüber die Stirn runzelte. Wenn das Annalena Baerbock passiert wäre.

Wer von den beiden hat denn nun ein realistischeres Bild von den internationalen Verflechtungen? Macron, der den Konflikt mit Taiwan herunterspielt, oder Baerbock, die eine militärische Auseinandersetzung in der Region als „Horrorszenario“ bezeichnet? Wenn sich China in ein militärisches Abenteuer mit Taiwan stürzen sollte, wären die Handelsbeziehungen mit Europa wohl weit mehr bedroht als heute.

Vielfach wird der Grünen oder auch den Grünen – denn Wirtschaftsminister Robert Habeck reist ja auch viel um die Welt – gesagt, sie sollte(n) sich statt ihrer wertebasierten Politik lieber mal um die deutschen Interessen kümmern. Habeck hat mit seinem exzessiven Aufkaufen von Gasvorräten im vergangenen Winter nichts anderes gemacht. Auch Baerbock nützt den deutschen (Wirtschafts-)Interessen, wenn sie von Risikominderung spricht. Und wohlgemerkt: Es geht dabei nicht um die Aufkündigung von Partnerschaften, sondern endlich einmal auch um Vorsorge.

Man sollte das vielleicht auch den Seeheimern sagen. Der konservative SPD-Kreis war sich nicht zu schade, den beiden Spitzengrünen Profilsucht auf Kosten internationaler Beziehungen vorzuwerfen. Man solle die Welt so nehmen, wie sie ist, und nicht, wie man sie sich wünsche, heißt es dort.

Wie war das noch mit der einheimischen Maskenproduktion in Deutschland? Das mag jetzt nur ein Detail sein, aber hierzulande ist die Aufregung immer erst riesengroß, bevor die Wirtschaft dann wieder zum gewohnten Geschäftsverhalten zurückkehrt. Das aber ist wirklich naiv.