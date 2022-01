Die erste reguläre Arbeitswoche des neuen Jahres hat für deutsche Umweltpolitiker bereits mit einiger Aufregung begonnen. Als „totale Unverschämtheit“, „Nacht-und-Nebel-Aktion“ und einen „absolut falschen Weg“ bezeichnet Constantin Zerger, Energie- und Klimaschutz-Experte bei der Deutschen Umwelthilfe, die EU-Pläne, Atomkraft und Gas als nachhaltig einzustufen.

In Deutschland könnte der Vorstoß der EU-Kommission, die beiden fossilen Energieträger grün zu labeln, zum ersten großen Streitthema des neuen Jahres werden. Ein „schmutziger Deal“ sei das, heißt es von der Deutschen Umwelthilfe. Die Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation prüft bereits Klagemöglichkeiten.

Die EU-Kommission hatte in der Neujahrsnacht einen Entwurf für eine Verordnung zur sogenannten Taxonomie an die Regierungen der 27 EU-Mitgliedstaaten geschickt. Die Taxonomie ist eine Leitlinie für grüne Investments. Von staatlicher Seite gibt es so etwas weltweit bisher nicht. Die Klassifizierung als förderwürdig kommt einer Empfehlung für Investoren gleich. Brüssel schlägt vor, Investitionen in neue Atomkraftwerke oder zur Laufzeitverlängerung von bestehenden Atomkraftwerken unter bestimmten Umständen als nachhaltig und klimafreundlich zu klassifizieren. Dahinter steht ein Wunsch Frankreichs und einiger anderer Staaten. Gleiches soll für Investments in Gaskraftwerke und die Infrastruktur gelten. Dafür hat sich besonders Deutschland stark gemacht.

Constantin Zerger bezeichnet die Symbolwirkung einer solchen Etikettierung als fatal. Sie verunsichere Verbraucher, die in grüne Fonds investieren wollen. „Finanzmärkte orientieren sich in Richtung grüner Investments. Sie gelten als besonders zukunftsfähig, sicher und man tut nebenbei auch noch etwas Gutes“, sagt Zerger. Der „Green Deal“ genannte Plan der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, könne jedoch nur mit einem vollständigen Ausstieg aus fossilen Energien gelingen. „Das wird infrage gestellt, wenn man jetzt zum Beispiel Gas als grünes Investment deklariert. Gas ist wie Kohle, nur unsichtbar. Gas ist nicht Teil der Lösung, wir müssen auch aus dem Erdgas aussteigen“, sagt Zerger.

Deutsche Umwelthilfe: Gaskraftwerke nur „notwendiges Übel“

Die Umwelthilfe sieht Gaskraftwerke in Deutschland nur noch als „notwendiges Übel“, um im Zuge des vorgezogenen Kohleausstiegs und des bereits weitgehend vollzogenen Atomausstiegs für Versorgungssicherheit zu sorgen. Die grüne Taxonomie wird in diesem Kontext zum Booster für die Energiewende: Kapital soll dahin geleitet werden, wo es im Rahmen der Bemühungen um Klimaneutralität am dringendsten gebraucht wird. „Wer Atomkraft- oder Gaskraftwerke bauen will, kann das tun. Aber dafür ist der grüne Booster nicht gedacht“, sagt Zerger.

Die Kommission will die Verordnung in zwei Wochen offiziell vorstellen. Anschließend können der Rat der Mitgliedstaaten und das EU-Parlament das Vorhaben theoretisch noch stoppen. Im Rat wäre dafür allerdings eine kaum erreichbare qualifizierte Mehrheit von 20 der 27 Mitgliedstaaten, die zudem für 65 Prozent der EU-Einwohner stehen, nötig. Auch im EU-Parlament zeichnet sich keine Mehrheit für eine Ablehnung der Einstufung ab.

Die Deutsche Umwelthilfe erhöht erstmal die Erwartungen an die Grünen. Die Partei, für die das Umwelt- und Klimathema identitätsstiftend ist, müsse ihre Koalitionspartner jetzt dazu bringen, sich als Regierung in der EU nicht nur der Stimme zu enthalten, sondern sich klar dagegen zu positionieren und auch andere davon überzeugen, keine falschen Kompromisse einzugehen, sagt Zerger.

Bisher richten sich allerdings die meisten Äußerungen allein gegen die Atomkraft. Die stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang bezeichnete die Idee, Atomkraft als nachhaltig einzustufen, als „eine Form von Greenwashing“. Umweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck äußerten sich ähnlich. Da gibt es durchaus vergleichbare Wortmeldungen bei FDP und SPD. Anders beim Gas. Während Habeck den Umgang mit Gas als „fraglich“ bezeichnet, widersprechen FDP-Politiker. In der SPD schweigt man.

Die Bundesregierung lässt über ihren Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilen, dass sie wenig Chancen sieht, die Pläne der EU-Kommission zur Einstufung der Atomkraft als förderwürdig auf dem Klageweg zu stoppen. Im Namen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte Hebestreit allerdings Kritik an den Plänen der EU-Kommission. „Die Einschätzung zur Atomkraft lehnen wir ausdrücklich ab“, sagte er. Deutschland halte weiter an dem geplanten Atomausstieg fest. Die geplante Einstufung von Gaskraftwerken als förderwürdig hingegen stehe durchaus „im Einklang“ mit der Haltung der Bundesregierung, weil solche Kraftwerke als Brückentechnologie bei der Umstellung auf Erneuerbare Energie benötigt würden, sagte Hebestreit. Die Bundesregierung will die Vorschläge der EU-Kommission nun „intensiv“ prüfen.