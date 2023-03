Deutsche Wälder im Klimastress Wenn es heißer und trockener wird, setzt das auch Eichen, Buchen und Fichten zu. Zu erkennen sind kranke Bäume auch daran, wie dicht ihre Kronen noch sind. E... Sascha Meyer , dpa

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2022 in Berlin. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Die Wälder in Deutschland leiden weiter unter hohem Klimastress: Vier von fünf Bäumen haben sichtbare Schäden in ihren Kronen, wie eine am Dienstag vorgelegte Erhebung des Bundesagrarministeriums für 2022 ergab.