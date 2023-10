Es sei Israels 9/11, die Tore der Hölle hätten sich geöffnet – sind nur einige der Worte, mit denen der Großangriff am vergangenen Samstag beschrieben wurde. Israels Militär hat die Kontrolle über das Land erst Schritt für Schritt zurückerlangen können, nun droht jedoch eine noch nie dagewesene Eskalation.

Während immer mehr Länder ihre Bürger mit Militärmaschinen aus Israel evakuieren, wollen indes viele Israelis zurück in ihre Heimat. Sie wollen ihrem Land beistehen, den Menschen helfen, das Militär unterstützen oder sogar selbst kämpfen. Einer von ihnen ist der Deutsche Daniel Adler (19), der erst vor wenigen Monaten seinen Präsenzdienst in der israelischen Armee absolviert hat. Als er vom Angriff auf Israel gehört hat, gab es für ihn kein Zögern mehr.

Versorgungsfahrzeuge in der Nähe der Grenze zum Libanon, im Norden Israels. Gil Eliyahu/AP Israelische Soldaten patrouillieren in Kfar Aza Jack Guez/AFP Israelische Soldaten im Einsatz im Kibbuz Kfar Azza Erik Marmor/AP Israelische Soldaten beten bei einem Einsatz im oberen Galiläa im Norden Israels nahe der Grenze zum Libanon Jalaa Marey/AFP Israelische Soldaten nehmen Stellung an der Grenze im Süden Ohad Zwigenberg/AP Israelische Soldaten reinigen am 9. Oktober 2023 an der Grenze zum Gazastreifen, im Süden Israels, den Lauf eines Panzers. Jack Guez/AFP Israelische Soldaten erreichen Sderot, eine Stadt in der Nähe des Gazastreifens Ohad Zwigenberg/AP Israelische Soldaten im Kibbuz Kfar Aza, im Süden Israels, an der Grenze zum Gazastreifen. Thomas Coex/AFP Soldaten der israelischen Armee halten in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels Stellung. Jack Guez/AFP

Wir erreichen Daniel nach seiner Ankunft in Israel, er ist bereits wieder bei seiner Einheit. Ihm gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Der deutsche Jude mit israelischen Wurzeln absolvierte bis zum Sommer seinen Präsenzdienst in Israel. Bei unserem letzten Interview bestand er darauf zu erklären, dass er in einem Notfall auch bereit wäre, für Israel sein Leben zu geben – und es gab in der so abwechslungsreichen Geschichte des Landes erst wenige Situationen, die mehr als Notfall gelten konnten.

Daniels Freunde bereits im Kampfeinsatz

Es war noch frühster Morgen, als Daniel in seiner Wohnung in Frankfurt am Main aus dem Schlaf gerissen wurde: „Ich habe geschlafen, plötzlich ging der Alarm auf meinem Handy los – natürlich war ich sofort wach“, so der Deutsche. Für ihn war klar, was das bedeutete, auch wenn die Dimensionen der Katastrophe sich erst später zeigten.

Sollte Israel in einen Krieg verwickelt werden, würde er zurückgehen und kämpfen, erklärte er vor einigen Monaten. Er könnte nicht mitansehen, wie seine Freunde dort das Land verteidigen, während er in Deutschland sitzt – Worte, die man schnell in der Hoffnung sagt, dass es nie dazu kommen wird. Doch Daniel ist ein Mann der Tat, er erklärt: „Ich habe sofort versucht, meine Freunde zu erreichen. Ich habe aber kaum jemanden erreichen können, weil alle bereits im Einsatz waren.“

Eine geeignete Ausrede, um nicht selbst hinfliegen zu müssen, doch nicht für ihn: „Ich bin trotzdem sofort zum Flughafen in Frankfurt gefahren. Ich lebe erst seit einer Woche dort, meinen Reisepass habe ich noch in meiner Heimatstadt in Chemnitz gehabt.“ Am Flughafen traf er noch andere ehemalige Soldaten, die unbedingt zurück nach Israel wollten, um das Land zu verteidigen. Ein Flug war schnell gefunden, auch der fehlende Reisepass war in der Ausnahmesituation kein Problem und so war Daniel mit anderen Soldaten bereits in den Anfangsstunden des Konflikts im Land.

„Meine Freunde und meine Familie sind in Gefahr“

Wir sehen in Deutschland die schrecklichen Bilder, entweder gefiltert durch Zeitungen oder TV-Sender oder unzensiert über diverse soziale Netzwerke. Eine grausame Erfahrung für jede Person mit auch nur einem Funken Menschlichkeit in sich, doch für Menschen wie Daniel ist es noch einmal etwas ganz anderes: „Es ist ein Angriff auf mein Volk, auf mein Land. Meine Freunde und meine Familie sind in Gefahr, Menschen um sie herum sterben – teilweise werden sie massakriert. Andere erleben Schreckliches in der Geiselhaft. Am Samstag sind mehr Jüdinnen und Juden gestorben als jemals zuvor seit der Shoah.“

Daniel Adler ist bereits wieder bei seiner Einheit Daniel Adler

Daniel ist viel gewohnt, hat als Soldat in den vergangenen Monaten in Israel auch so einiges miterlebt – u.a. patrouillierte er vor dem Privathaus von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir an einem Posten, der in der Vergangenheit auch schon beschossen wurde. Die Ereignisse seit Samstag sind jedoch ein ganz anderes Kapitel. „Mich nehmen die Geschichten ziemlich stark mit, aber insbesondere auch das, was ich nun selbst gesehen habe – so etwas sollte kein Mensch sehen müssen.“

Daniel wird Juden in Deutschland schützen

Dementsprechend war es für ihn keine Frage, ob er zurückgeht. Daniel hat Verwandte in Nes Ziona südöstlich von Tel Aviv, sie möchte er unterstützen. Heute besuchte er sie zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Israel. Daniels Tante ist Stationschefin in einem Krankenhaus, dort herrscht seit den Angriffen Hochbetrieb. Die Kinder können den Schulunterricht nur via Internet verfolgen, die Bildungseinrichtungen sind geschlossen. Während wir schreiben, gibt’s erneut Beschuss in der Gegend, wir müssen den Kontakt kurz abbrechen, die Familie wechselt in den raketensicheren Raum.

Die Verwandten sind das eine, er will jedoch den Menschen vor Ort generell helfen, Israel militärisch verteidigen und „alles dafür tun, dass dieses Chaos ein Ende nimmt“. Seine Mutter hatte jedoch bereits damals Angst um ihren Sohn, als dieser für seinen Präsenzdienst nach Israel ging. Kaum auszumalen, wie es ihr jetzt gehen muss – es herrscht Krieg und ihr Sohn ist mittendrin. „Wir müssen auf Gott vertrauen und das tue ich auch“, zeigt sich Daniel selbst jedoch zuversichtlich.

Er ist entschlossen: „Ich bin jetzt eben in Israel und ich werde kämpfen.“ Doch er wird auch in nicht allzu weiter Zukunft wieder nach Deutschland zurückkehren – das kann in ein paar Tagen sein, das kann aber auch erst in Wochen oder Monaten sein. Der Grund dafür liegt jedoch nicht in fehlender Notwendigkeit, Faulheit oder Angst. Ganz im Gegenteil: „Ich habe auch zu Hause Aufgaben, die ich übernehmen sollte. So muss ich mich auch um die Sicherheit der Gemeinden in Deutschland kümmern. Ich kann mich nicht aufteilen, ich gebe nur mein Bestes.“

Daniel Adler Daniel Adler

Fallschirmjäger-Training in der Wüste und für den Häuserkampf

Für ihn ist der Angriff ein besonderer Schock, denn er glaubte an eine friedliche Zukunft. So war es für Daniel auch selbstverständlich, sich während seines Präsenzdienstes für den Schutz von Israelis und Palästinensern gleichermaßen einzusetzen. Nun ist das Verhältnis wohl endgültig beschädigt, ein Nebeneinander scheint ausgeschlossen. Das Gebiet in Südisrael kennt er selbst natürlich, in der Wüste Negev absolvierte der Fallschirmjäger die härtesten Trainingseinheiten seiner Ausbildung. „Genauso haben wir aber Häuserkampf und Ähnliches geübt“, erklärt er. Nun im Ernstfall ein Umstand, der ihm mit Sicherheit nicht schaden dürfte.

Wenn die grauenvollen Entwicklungen überhaupt auch nur den kleinsten positiven Aspekt haben können, dann ist es das Zusammenrücken. Die Unterstützung der Bevölkerung ist für die Armee in Israel auch zu Friedenszeiten enorm – das gilt nun umso mehr: „Ich sehe es hier durchgehend. Die Leute kommen, helfen und versorgen uns. Die Gesellschaft hat sich wieder vereint – wir sind ein Volk.“

Die Querelen in der israelischen Bevölkerung sind also zumindest vorerst vergessen: „Der Krieg ist nach Israel gekommen und man hat verstanden, dass er nur zu gewinnen ist, wenn man zusammenhält.“ Daniel kennt das Land, doch der aktuelle Zusammenhalt ist selbst für ihn beeindruckend: „Deswegen denke ich, dass für uns alles positiv ausgehen wird und wir diesen Krieg gewinnen werden“, erklärt der gebürtige Chemnitzer. „Nein“, schickt er nach, „ich bin mir sicher.“



