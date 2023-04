Deutschland beendet Atomkraft-Ära - Letzte AKW abgeschaltet Nach sechs Jahrzehnten hat Deutschland den Schlussstrich gezogen: Am späten Samstagabend sind alle verbliebenen Meiler vom Netz gegangen. Die Atomkraftgegner... dpa

Mit der Trennung der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland vom Stromnetz geht heute die Ära der kommerziellen Stromerzeugung mit Atomkraftwerken in Deutschland zu Ende. Lars Klemmer/dpa

Neckarwestheim/Lingen/Essenbach -Deutschland hat den Atomausstieg vollzogen: Die letzten drei Kernkraftwerke sind am Samstagabend vom Netz gegangen. Das teilten die Betreiber der Meiler Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen mit. Damit die Atomkraftwerke als abgeschaltet gelten, waren nach der Trennung der Generatoren vom öffentlichen Stromnetz noch ein paar technische Schritte nötig.