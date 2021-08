Berlin - Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich dramatisch verschlechtert. Nach einigem Hin und Her hinter den Kulissen und auch auf öffentlicher Bühne zieht Deutschland jetzt Konsequenzen. Bis auf weiteres wird es in dieses Land keine Abschiebeflüge für abgelehnte Asylbewerber mehr geben. Deutschland setzt die Abschiebungen nach Afghanistan aus.

Dass es so kommen würde konnte man in den vergangenen Tagen bereits heraufziehen sehen. In der vergangenen Woche musste ein geplanter Flug abgesagt werden. Sechs Menschen sollten Deutschland verlassen. „Die Leute konnten nicht abgeschoben werden, weil es eine unklare Lage in Kabul gab“, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums Steve Alter am Mittwochvormittag in der Bundespressekonferenz. Nur wenn die Lage vertretbar sei, werde abgeschoben. Der Flug sollte ursprünglich nachgeholt werden. Dazu wird es nun vorerst nicht mehr kommen.