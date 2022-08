Deutschland und Kanada vereinbaren Wasserstoff-Bündnis Es ist eine Energie-Partnerschaft, die weit in die Zukunft reichen soll. Deutschland und Kanada wollen bei der Produktion von Wasserstoff eng zusammenarbeiten. dpa

Stephenville -Deutschland und Kanada haben eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Jonathan Wilkinson unterzeichneten am Dienstag in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador ein Abkommen, dass zum Export von Wasserstoff von Kanada nach Deutschland ab dem Jahr 2025 führen soll. Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Kanadas Premierminister Justin Trudeau statt.