Deutschland will nach Sieg Lulas Regenwald-Geld freigeben Unter Bolsonaro lähmte die Amazonas-Zusammenarbeit mit Brasilien. Er sah in dem Regenwald vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Nach seiner Niede... dpa

ARCHIV - Deutschland will wieder Geld für für den Amazonas freigeben, nachdem Bolsonaro die Präsidentschaftswahl verloren hat. Dieh Sacramento/dpa

Berlin -Nach der neuerlichen Wahl des linken Ex-Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva zum Präsidenten Brasiliens will die Bundesregierung Fördergeld zum Schutz des Regenwalds frei geben. Die Mittel aus dem „Amazonienfonds“ lägen derzeit auf Eis, sollten aber schnell wieder zur Verfügung gestellt werden, sagte der Staatssekretär im Entwicklungsministerium, Jochen Flasbarth, am Dienstag in Berlin.