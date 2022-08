Deutschland zu langsam bei Digitalisierung an Schulen Wie steht es um die Digitalisierung an den Schulen in Deutschland? Bildungsministerin Stark-Watzinger ist alles andere als zufrieden. Man sei „noch lange nic... dpa

ARCHIV - Fordert vor allem beim Ausbau des Internets an den Schulen mehr Tempo: Bettina Stark-Watzinger. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wünscht sich mehr Tempo bei der Digitalisierung an den Schulen in Deutschland. „Wir müssen dringend und schnell weitere Fortschritte machen, insbesondere beim Ausbau des Internets an den Schulen“, sagte Stark-Watzinger der Deutschen Presse-Agentur.