Paket-Irrsinn: Wie DHL meine Gemüsebox in eine Packstation sperrte

Es gibt kaum Bekannte, Freunde oder Nachbarn, die sich nicht über Paketzusteller beschweren: Dass Sendungen woanders abgegeben worden sind, obwohl man extra zu Hause gewartet hat; Dass Ware zu spät kommt, verschwindet oder der Bote unfreundlich gewesen ist. Gefühlt ist das inzwischen Alltag. Es ist unerfreulich und oft beschwerlich, aber es gehört zum Leben dazu.

Nun hat es unsere Autorin mal selbst getroffen, mit einer Gemüsebox – und das toppte vieles. Der Irrsinn: Die verderbliche Ware, als solche auf dem Karton gekennzeichnet, war von einem DHL-Boten in einer Packstation einschlossen worden. Es folgten zahlreiche mitunter unerfreuliche Telefonate, das Runterladen einer App und der erfolglose Versuch, zu der Station eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Wäre in dem Paket ein Buch oder ein Kleid gewesen – geschenkt. Irgendwann gibt es, wenn auch zeitaufwendig, meist eine Lösung. Aber in diesem Fall verschimmelte das Gemüse.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat kommt die Gemüsebox. Der Online-Versandhandel, bei dem wir bestellen, hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als 15.000.000 Kilogramm Bio-Obst und -Gemüse, das nicht ganz der Norm entspricht, vor der Verschwendung zu bewahren. Es würde sonst nämlich einfach weggeschmissen.

Bislang ist die Kiste, wenn wir nicht da waren, immer vor der Tür abgestellt worden. Das war unser Agreement mit dem Zusteller. So aber nicht vergangenen Donnerstag. Das Paket stand abends nicht vor der Tür, es gab auch keine Benachrichtigung, wo es hingebracht worden war.

Die kam erst per Mail einen Tag später. Die Sendung sei in einer Packstation hinterlegt worden, hieß es. Der Code, um einen digitalen Zugang zu erhalten, würde brieflich zugeschickt. Dauer: bis zu zwei weitere Tage. Es folgten endlose Anrufe bei der DHL mit teilweise unfreundlichen Mitarbeitern, aber auch solchen, die sich bemühten. Einer gab uns recht, dass das Gemüse wohl besser, wenn schon nicht daheim vor der Tür oder bei einem Nachbarn, in einem Abholladen abgegeben worden wäre. Und nicht in eine Packstation gesperrt, die nur mit App geöffnet werden kann.

An der Packstation: Kein Empfang über Bluetooth

Also luden wir die App runter, die aber, wenn man nicht als Privatkunde bereits registriert ist, erst nach mehreren Tagen freigeschaltet wird. Außerdem hätten wir eine Zweitzustellung nach Hause beantragen können. Die erfolgt aber auch erst nach frühestens 48 Stunden. Und dafür braucht man den Code, der aber soll erst mit der Post kommen. Alles Nonsens. Das Gemüse war eh schon hin.

Am Sonnabend, nachdem die App erfolgreich runtergeladen und schließlich freigeschaltet war, blieb das Fach mit dem Paket dennoch verschlossen – trotz mehrerer Versuche. Es gab Empfangsprobleme, Bluetooth rödelte und rödelte, fand die Adresse der Packstation nicht. Verbindung fehlgeschlagen, keine Verbindung, Verbindung fehlgeschlagen und so weiter.

Möglicherweise liegt das an dem Standort direkt neben dem Waschsalon an einer Tankstelle in Berlin-Charlottenburg. Oder daran, dass es technisch einfach nicht funktionierte. Nach einer Stunde gaben wir auf.

Eine Mitarbeiterin der Tankstelle reagierte auf Nachfrage nur genervt: „Sie sind nicht die Einzigen, wir müssen uns ständig Beschwerden anhören, dabei haben wir damit gar nichts zu tun. Manche haben nicht mal ein Smartphone und kommen erst gar nicht an die Sendung ran.“

Vor allem ältere Menschen seien aufgeschmissen, sagte sie, bevor sie einen Kunden abkassierte. Recht hatte sie, das Netz ist voll davon. Jüngst twitterte eine Frau: „Himmel, hilf! Mein 78-jähriger Papa und meine Oma haben ein Paket an die Packstation geliefert bekommen und ich muss das jetzt aus der Ferne per Telefon da rausmanövrieren.“

Ein DHL-Bote legt Pakete in eine Packstation. Kay Nietfeld/dpa

Dann gibt es noch Fälle, bei denen die Packstation auf einem Supermarktparkplatz steht, der abends abgeriegelt wird. Andere beschweren sich, dass an die obersten Fächer kaum ranzukommen, die Station bis zu zehn Kilometer entfernt ist oder dass sich die Technik insgesamt aufgehängt hat und die Station eines Neustarts bedarf. Wir stehen also nicht alleine da mit dem Leid und dem stundenzehrenden Stress um die weggesperrte Gemüsebox.

Dabei ist eine Packstation ja eigentlich eine gute Sache, unabhängig von den Öffnungszeiten der Postfilialen. Eine gut gemeinte Dienstleistung. Doch wenn die Technik nicht funktioniert, ist das auch für die Katz. Es scheint unausgereift.

Die DHL-Packstationen stehen schon lange im Kreuzfeuer der Kritik. Anfangs, weil viele mit der Benutzung der Displays nicht zurechtkamen, mit denen zahlreiche Servicestellen ausgestattet worden waren. Doch die konnte man zumindest zu Beginn auch noch ohne eine zugehörige Smartphone-App verwenden.

DHL hat aber inzwischen die App-Station im Zuge der Digitalisierung an ganz vielen Standorten aufgebaut. Kunden können sie lediglich mittels Smartphone bedienen – via Bluetooth und GPS. Die Packstation an der Kaiser-Friedrich-Straße 45b gehört dazu.

DHL erhielt in diesem Jahr den Negativpreis für Datensünder

Neben Benutzerproblemen gibt es auch noch die Debatte, ob die DHL-App gegen die Datenschutzverordnung verstößt. In diesem Jahr erhielt das Unternehmen immerhin bereits den Negativpreis für Datensünder. Verbraucherschutzverbände vergeben diesen jährlich an Firmen, Organisationen und Politiker, um auf Verstöße gegen den Datenschutz hinzuweisen.

Neben Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der den Antipreis für das seit dem 1. Januar geltende Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) erhielt, bekam ihn auch die Deutsche Post DHL Group. Ihr wurde vorgeworfen, „Digitalzwang“ auf ihre Kundinnen und Kunden auszuüben. Die Technik ihrer Packstationen sei so umgestellt worden, dass man dort ohne Smartphone und die neue Post & DHL App kein Paket mehr abholen könne. Und: Gleich nach dem Start sendete die App ungefragt Daten an Tracking-Firmen.

DHL: App-Stationen sind für smartphoneaffine Zielgruppen

DHL wehrt sich. Immer wieder teilt das Unternehmen mit, sich „selbstverständlich strikt an die Regeln und Vorgaben der Datenschutzgesetze“ zu halten. Die Kritik, dass die per App gesteuerten Packstationen von DHL zum Ausschluss zahlreicher Kunden führen, wird ebenso zurückgewiesen. Ein Großteil der aktuell mehr als 11.500 Servicestellen würde weiterhin über einen Bildschirm verfügen. Mit den per App gesteuerten Packstationen wolle man den besonders smartphoneaffinen Zielgruppen lediglich eine zusätzliche Möglichkeit des Paketempfangs anbieten.

Da kann man nur von Pech reden, dass wir bislang nicht dazuzählen, zu dieser smartphoneaffinen Zielgruppe – jedenfalls in puncto Paketzustellungen. Die Gemüsekiste ist übrigens immer noch in der gelben Box.