Der Umgang mit Corona fällt vielen Menschen nach wie vor schwer, sagt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie in dem Interview mit der Berliner Zeitung. Sein Appell an die neue Ampel-Regierung ist eindringlich, endlich einen Kassensturz zu wagen und klar zu sagen, was sie mit der Gesellschaft ökologisch und sozioökonomisch vorhat.