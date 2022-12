Diakonie-Präsident Ulrich Lilie: Es fällt uns schwer, einfache Lösungen zu finden

Das Jahr 2022 war ein schweres Jahr, das gezeigt hat, wie verletzlich die soziale Infrastruktur in Deutschland ist, sagt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie im Interview mit der Berliner Zeitung. Sein Appell an die Ampelregierung ist eindringlich. Er fordert, endlich einen Kassensturz zu wagen und ehrlich zu sagen, was sie mit der Gesellschaft ökologisch und sozioökonomisch vorhat. Der Unmut richtet sich vor allem gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.