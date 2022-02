Jeden Tag gibt es neue Vorschläge vonseiten der Politik, was die Corona-Maßnahmen angeht. Oder ein Zurückrudern bei Regeln, die beschlossen worden sind, wie jetzt in Bayern. Dort will CSU-Ministerpräsident Markus Söder die einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen. Im Interview mit der Berliner Zeitung sagt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie, warum solche Debatten und Vorstöße verheerend sind. Der Pfarrer über einen dringend notwendigen Schulterschluss aller Parteien, über das Wagnis, die Corona-Maßnahmen zu früh zu lockern und die Sorgen in den Pflegeeinrichtungen.