Berlin - Der Ampel-Koalitionsvertrag steht und schon gibt es erste Bewertungen. Lob ist dabei, aber auch mahnende Worte. Gerade im gesundheits- und sozialpolitischen Bereich gebe es zwar ambitionierte Schritte, ehrgeizige Ziele, aber auch mögliche Schwachstellen, erklärte am Montag Ulrich Lilie, Diakonie-Chef und Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die Ampel-Pläne seien Schritte in die richtige Richtung zu einer gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft, doch dieser Prozess müsse nun auch vorangetrieben werden. Lilie sprach sich zudem für eine generelle Impfpflicht aus.