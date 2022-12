Diäten-Erhöhung: Linksfraktion will Aussetzung auch 2023 Die Linksfraktion im brandenburgischen Landtag fordert eine erneute Aussetzung der Diäten-Erhöhung für die Landtagsabgeordneten. Der Fraktionsvorsitzende Seb... dpa

ARCHIV - Sebastian Walter (Die Linke) spricht im Brandenburger Landtag. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Linksfraktion im brandenburgischen Landtag fordert eine erneute Aussetzung der Diäten-Erhöhung für die Landtagsabgeordneten. Der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter sagte am Dienstag in Potsdam, im kommenden Jahr sollten die Parlamentarier auf ein Plus von rund 300 Euro verzichten. Eine Diäten-Erhöhung sei angesichts der gestiegenen finanziellen Belastung vieler Menschen nicht das richtige Signal. Die Linke will dies in der bevorstehenden Landtagssitzung in dieser Woche beantragen.