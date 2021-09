Berlin - Diesmal ist es bei der AfD etwas anders. Früher hat sich die Rechts-außen-Partei oft über Fremdzuschreibungen aufgeregt. Etwa wenn andere behauptet haben, Björn Höcke sei ein Neonazi. Das bestritt die AfD heftig und sprach von Propaganda der Alt-Parteien. Diesmal aber sorgt eine Selbstzuschreibung für Schlagzeilen: Der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich bestätigt, dass er sich im Internet als „freundliches Gesicht des NS“ bezeichnet hat und als „demokratischer Freisler“. Der berüchtigte Nazi-Jurist Roland Freisler war Präsident des Volksgerichtshofs und verantwortete 2600 Todesurteile.

Diesmal stellt sich also ein AfD-Mann höchstselbst in die äußerste rechte Ecke. Das wird Parteichef Jörg Meuthen sicher nicht freuen. Er will die Partei etwas bürgerlicher ausrichten. Helferich hat nun „freiwillig“ darauf verzichtet, der Fraktion anzugehören.

Meuthen wird sich wohl auch nicht freuen, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel Fraktionschefs werden wollen. Sie gehören nicht zu seinem Lager, sondern haben die Unterstützung des ehemaligen rechtsradikalen „Flügels“. Zwischen den Lagern wird sicher bald ein offener Machtkampf ausgetragen – nun, da keine Rücksicht mehr auf den Wahlkampf genommen werden muss.

Die Gemäßigteren hatten darauf gesetzt, dass Hans-Georg Maaßen für die CDU in den Bundestag einzieht. Sie halten ihn für den Mann mit der größten AfD-Nähe und hofften, er würde mit Friedrich Merz Parteichef Laschet stürzen und die CDU nach rechts führen. Dann käme die CDU kaum an einer Koalition mit der AfD vorbei.

Die Idee hat einen Haken: Warum sollte die CDU auf ihrem Weg ins Konservative auf die AfD als Verbündete setzen? Es wird eher so sein, dass sie sich gegen sie profiliert. Vor allem, wenn im AfD-Machtkampf die Radikalen gewinnen.