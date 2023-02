Spaltet sich die Linkspartei? Die Berliner Wagenknechte machen mobil

Auch Tage nach der Demonstration für das Friedensmanifest von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer in der Berliner Innenstadt fliegen in der Linkspartei die Fetzen. Der Umgang mit Russlands Krieg in der Ukraine, die oftmals uneindeutige Benennung von Opfern und Tätern, Aggressoren und Überfallenen sorgen weiter für hitzige Debatten. Vor allem der Verzicht auf eine Abgrenzung nach rechts bei der Demonstration, ja die sogar offen ausgesprochene Einladung an AfD und Co., verstärkt die Nöte der Partei. Die Zerreißprobe geht weiter.