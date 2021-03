Berlin - Deutschland nimmt für sich in Anspruch, eine wertebasierte Außenpolitik zu betreiben. „Selbstbewusstes Werben für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ist daher wichtiger Teil deutscher Friedens- und Sicherheitspolitik“, heißt es in den vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Grundprinzipien deutscher Außenpolitik. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Während Berlin im Falle des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny die große Trommel rührt, Sanktionen beschließt und keine Ruhe gibt, herrscht im Falle der unterdrückten chinesischen Volksgruppe der Uiguren das große Schweigen.

Nicht nur Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch prangern die chinesischen Umerziehungs- und Zwangsarbeiterlager an, in denen Millionen Uiguren geknechtet werden. Auch die Bundesregierung geht davon aus, dass allein über eine Million Menschen dieser Volksgruppe in Umerziehungslagern interniert sind. Man habe das beim jüngsten Menschenrechtsdialog mit Peking auch angesprochen, teilte die deutsche Delegationsleiterin mit. Aber die chinesische Seite habe darüber nicht reden wollen. Tja. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dann zwar wenig später im Bundestag die „schlechte und grausame Behandlung“ der Minderheit beklagt und sich „zutiefst besorgt“ über die Unterdrückung der demokratischen Kräfte in Hongkong geäußert – aber hat sie auch irgendetwas unternommen? Den chinesischen Botschafter einbestellt, mit Sanktionen gedroht, die internationale Öffentlichkeit mobilisiert? Nichts davon ist geschehen.