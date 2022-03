Die Pflegeberufe in Deutschland sind zwar schlecht bezahlt, haben aber ein fantastisches Image bei der Bevölkerung – kein Wunder, angesichts der Belastungen während der Corona-Pandemie. Deshalb gibt die Bundesregierung nun auch eine Sondermünze „Pflege“ heraus. Sie soll ab April in Umlauf kommen und Teil einer fünfteiligen Serie sein, in der Berufe „Im Dienst der Gesellschaft“ porträtiert werden.