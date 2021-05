Berlin - Die Nominierung des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als CDU-Direktkandidat für den Bundestag hat massive Kritik hervorgerufen – auch in der CDU selbst.

Serap Güler, NRW-Staatssekretärin für Integration und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, schrieb bei Twitter: „An die 37 Parteikollegen in Südthüringen: Ihr habt echt den Knall nicht gehört! Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen? Wer so große Angst vor der AfD hat, hat so vieles längst aufgegeben. Ein bitterer Tag.“