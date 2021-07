Seeon - Wenn der CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet am Donnerstag zur CSU-Klausur nach Kloster Seeon kommt, dürfte der ruhigere Teil des Wahlkampfes endgültig hinter ihm liegen: Die bayerische Schwesterpartei der CDU drängt zum Aufbruch und fordert „maximale Mobilisierung“ von ihren Getreuen.

Das machte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zu Beginn der Klausur am Mittwochmittag unmissverständlich klar. Die Grünen hätten zwar bereits durch eigene Fehler gezeigt, dass sie nicht in der Lage seien Deutschland zu führen, doch jetzt müsse die Union mit eigenem Engagement klarmachen, dass sie den Kanzler stellen will. „Das läuft nicht von allein bis zum Wahltag“.