Seeon-Seebruck - Der Tag in Kloster Seeon beginnt an diesem Donnerstag geradezu aberwitzig idyllisch. Die ehemalige Benediktinerabtei liegt auf einer Halbinsel im Chiemsee, der am Morgen ruhig und glitzernd in der Sonne liegt. Im Westen der Republik sind in der vergangenen Nacht ganze Ortschaften überflutet und Häuser weggespült worden. Menschen verloren ihr Leben, viele sind noch vermisst. In Seeon scheint die Sonne, es ist angenehm warm. Die Krisenherde der Republik liegen weit weg. Die Einsatzorte für Politiker im Wahlkampf folglich auch.