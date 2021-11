Berlin - 40.000 Menschen – Delegierte, Aktivisten, Medienleute, dazu das ganze technische Personal – der Klimagipfel in Glasgow war gigantisch. Er war quasi doppelt so groß wie die Konferenz zuvor. In der schottischen Stadt wird man noch wochenlang aufräumen müssen nach dieser Mega-Veranstaltung. Aber war der Gipfel deshalb auch mega erfolgreich?