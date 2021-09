Berlin - An diesem Wahlsonntag wird die Diskussion Punkt 18.01 Uhr wieder beginnen: Einerseits wird über die künftige Koalition debattiert, anderseits über die Erfolge der AfD in Ostdeutschland. Dort ist die rechtsnationale bis rechtsradikale Partei vor allem im konservativ geprägten Süden sehr stark. Bereits in den Umfragen lag die AfD in Sachsen auf Platz 1, auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen macht sie den etablierten Partei Konkurrenz auf den vorderen Plätzen.

Doch die Erfolge im Osten könnten für die Rechtsaußen-Partei zu ihrer Spaltung führen oder im Extremfall in die weitgehende Bedeutungslosigkeit. Jedenfalls dürfte es die AfD in ihrer bisherigen Form nach diesem Wahlsonntag wohl nicht mehr lange geben. Denn die Partei war bereits Ende Mai des Vorjahres an einem Totpunkt angekommen. Damals hatte Parteichef Jörg Meuthen – der sie eher bürgerlich-rechtskonservativ ausrichten will – den Rauswurf des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz aus der Partei durchgesetzt.

Verfeindete Lager

Kalbitz wird vorgeworfen, vor der AfD in rechtsradikalen Organisationen gewesen zu sein. Kalbitz war lange der zweite Mann hinter dem Thüringer Landeschef Björn Höcke in der als rechtsradikal eingestuften Parteigruppierung „der Flügel“. Mit dem Kalbitz-Rauswurf hatte Meuthen die radikalen Kräfte in der Partei gegen sich aufgebracht. Beide Lager stehen sich seither unversöhnlich gegenüber.

Seit dem Rauswurf gibt es in der Wählergunst keine Entwicklung mehr nach oben. Lange Zeit war es für diese Partei fast nur bergauf gegangen: Im Gründungsjahr erreichte sie bei der Bundestagswahl 4,3 Prozent, 2017 dann 12,6 Prozent. Ein Ergebnis, das sie in den Umfragen seit Monaten nur selten erreicht.

Finanzskandale und Verbotsdebatte

Dafür gibt es einige Gründe. Der wichtigste ist: Die Partei sorgt seit geraumer Zeit nicht mehr durch politische Provokationen für Schlagzeilen, sondern durch parteiinterne Streitereien oder Skandale. Spitzenkandidatin Alice Weidel muss sich genauso mit einem Spendenskandal beschäftigen wie zuvor Parteichef Meuthen.

Aber das sind die kleineren Probleme: Die AfD wird seit der Verbotsdebatte Anfang des Jahres inzwischen in breiten Wählerschichten als rechtsradikal wahrgenommen. Zwar hatte die Parteiführung im Vorjahr durchgesetzt, dass sich der rechtsradikale „Flügel“ selbst für aufgelöst erklärt. Aber die Mitglieder sind weiterhin in der Partei, und dieses Höcke-Lager ist in einigen Landesverbänden tonangebend, etwa in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Baden-Württemberg.

Auch die Spitzenkandidaten Alice Weigel und Tino Chrupalla werden vom früheren Flügel unterstützt. Um Parteichef Meuthen ist es zuletzt immer einsamer geworden. Sein Ziel war es, sich bürgerlicher zu geben und Stimmen aus dem Lager von CDU und FDP zu gewinnen.

Das ist offenbar nicht gelungen. Auch die Verbindungen zur Querdenker-Bewegung waren nicht so erfolgreich wie erhofft. Einerseits weil die FDP sich mit ihrer Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung profilieren konnte. Andererseits kommen viele Leute aus der Querdenker-Szene – gerade im Südwesten Deutschlands – aus der esoterischen und eher linken Ecke und sind nicht so anschlussfähig zu Rechtsradikalen.

Kein Wahlkampfthema gefunden

„Die AfD ist zuletzt nicht attraktiver für die Wähler geworden“, sagte der Sozialwissenschaftler Aiko Wagner der Berliner Zeitung. Sie erreiche derzeit nur noch ihre Stammwählerschaft, und das seien in sich geschlossene Wählergruppen. „Die AfD hat auch kein Wahlkampfthema gefunden, mit dem sie in anderen Kreisen punkten konnte.“ Derzeit gäbe es keine Migrationsdebatte, und bei dem viel diskutierten Klimawandel geht die AfD davon aus, dass der nicht vom Menschen verursacht ist.

Da die AfD im Osten – außer in Berlin – von den radikalen Kräften dominiert ist, wird ihr dortiger Wahlerfolg nun diese Kräfte stärken. Klassischerweise gilt: Gerade zerstrittene Parteien halten nur bis zum Wahltag zusammen, dann folgt die Abrechnung. So wird es sicher auch bei der AfD sein: Die Zurückhaltung wird ganz schnell enden und der Machtkampf zwischen dem gemäßigteren Meuthen-Lager und dem radikalen Höcke-Lager offen ausgetragen. Bislang siegten in der AfD immer die radikalen Kräfte.