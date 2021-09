Berlin - Die Farbe Lila, wahrscheinlich ist Sie Ihnen in den letzten Wochen schon ins Auge gesprungen. Im Prenzlauer Berg zum Beispiel, wenn sie von der Torstraße kommend die Kastanienallee hochgehen. Dort hängen die Wahlplakate der jungen europäischen Partei Volt an jeder Laterne. Und das ist kein Zufall. Die 31-jährige Carolin Behr, die in Berlin als Spitzenkandidatin antritt, hat in den letzten Wochen oft zehn Stunden täglich damit verbracht, Plakate aufzuhängen.

Sie ist eine wissbegierige Frau mit einer natürlichen Ausstrahlung – und will sich in Berlin für eine neue Bildungspolitik engagieren, hat sich in den letzten Monaten voller Begeisterung eingelesen und vernetzt.