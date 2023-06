Die freien USA: Es war eine ganz und gar ungewöhnliche Revolution

Die USA feierten in Berlin an ihrem Unabhängigkeitstag die Demokratie. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sorgt sich um ebendiese in Deutschland.

Die Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages am Freitag auf dem Gelände der American Academy am Wannsee war aus Sicht der amerikanischen Botschafterin Amy Gutmann auch ein deutsch-amerikanisches Ereignis. „Mit 1200 Menschen hier in Berlin zu feiern, bedeutet für mich, dass die Werte, die zu unserer Unabhängigkeit geführt haben, auch die Werte Deutschlands sind und dass wir gemeinsam für Freiheit und Demokratie in der Welt eintreten“, sagte sie der Berliner Zeitung. Zum Fest waren unter anderem der zukünftige deutsche Botschafter in den Vereinigten Staaten, Andreas Michaelis, sowie der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew erschienen.

Gutmann sagte, die Ausrufung der Unabhängigkeit sei ein „Experiment gewesen“, dessen Ausgang alles andere als gewiss gewesen sei. „Am 4. Juli 1776 unterzeichneten die Gründerväter der Vereinigten Staaten – Landwirte, Geschäftsleute, Ärzte, Anwälte, Minister und mein persönlicher Liebling, ein Wissenschaftler namens Benjamin Franklin, der gern Drachen steigen ließ – in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung der neuen Nation. Sie hatten unterschiedliche Hintergründe, aber was sie einte, waren ihre revolutionären Ansichten: dass wir alle gleich geschaffen sind, dass wir frei sind, uns selbst zu regieren, und dass jeder und jede von uns das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück hat.“

Gutmann betonte, wie ungewöhnlich es sei, dass „eine kleine Gruppe von Patrioten“ sich von „einem auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangten Reich“ – dem britischen Empire – lossagte und in einer völlig neuen Umgebung eine völlig neue Staatsform etablierte, „eine Regierung des Volkes, vom Volk und für das Volk“. Die Erklärung der unveräußerlichen Rechte habe „sich über die Zeit und alle Grenzen hinweg“ verbreitet und sei „Vorbild für zahllose nationale Unabhängigkeits- und demokratische Freiheitsbewegungen“ geworden: „Diese Bewegungen sind die stärkste Kraft der Welt – und gleichzeitig die größte Bedrohung für Diktatoren.“

Gutmann erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass „vor 16 Monaten“ der russische Präsident „Wladimir Putin den größten Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“ begonnen habe: „Die Menschen in der Ukraine verteidigen mutig ihre Freiheit und ihre Zukunft gegen einen brutalen Aggressor.“ Sie setzten sich für ihre unveräußerlichen Rechte ein, die inzwischen nicht mehr revolutionär seien. Sie seien weithin als universelle Menschenrechte anerkannt. Amy Gutmann: „Als Botschafterin in Deutschland kann ich mit Stolz sagen, dass die Vereinigten Staaten und Deutschland geeint sind in der Entschlossenheit, der Ukraine so lange zur Seite zu stehen, wie es nötig ist.“

Aus Deutschland war unter anderem der Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang erschienen. Er sagte der Berliner Zeitung: „Ich bin gerne bei unseren US-Freunden und -Partnern. Gerade in schwierigen Zeiten wollen wir zusammenstehen und dazu beitragen, die Demokratie zu unterstützen und zu stärken.“ Haldenwang sagte, in erster Linie sei „hier natürlich die Ukraine“ gemeint. Doch der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes sieht auch die Demokratie in Deutschland in Gefahr: „Ich mache mir um das eigene Land große Sorgen wegen der rechten Tendenzen. Es geht hier insbesondere um das Erstarken der AfD, die wir als Verdachtsfall beobachten.“ Alle Demokraten müssten „zusammenstehen, um einen weiteren Aufwuchs der AfD zu stoppen“, so der Verfassungsschutzpräsident. Er hoffe, dass sich die Bedingungen bald „wieder ändern, die diese Partei haben so stark werden lassen“. Allerdings könnte es vorher noch in die andere Richtung gehen: „Ich fürchte, dass wir noch eine Phase der relativen Stärke dieser Partei sehen werden.“ Er sei sich jedoch sicher, dass „der entschiedene Kampf aller Demokraten“ die AfD eindämmen werde.



Das Fest zum 247. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika bot schließlich noch Livemusik und Tanz sowie zum Abschluss ein Feuerwerk über dem Wannsee.