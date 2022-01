Die Sachlage ist seit längerem bekannt, doch jetzt machen die Corona-Prämien der Grünen wieder Schlagzeilen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen den Grünen-Vorstand ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue eingeleitet.

Gegenstand des Verfahrens sei die Bewilligung eines Corona-Bonus durch die Mitglieder des Bundesvorstands an sich selbst. „Dem Verfahren liegen mehrere Strafanzeigen von Privatpersonen zugrunde, die sich auf die Medienberichterstattung über einen Bericht der Rechnungsprüfer der Partei bezogen, wonach die Bewilligung gegen ‚interne Regelungen‘ verstoßen habe“, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Es geht dabei um eine steuerfreie Sonderzahlung von 1500 Euro im Jahr 2020. Diese Möglichkeit hatte der Gesetzgeber eingeräumt, damit Arbeitgeber ihren Angestellten Prämien aufgrund der Belastungen der Corona-Pandemie zahlen können. Bei den Grünen bekamen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle sowie der Parteivorstand die volle Summe, „weil das Jahr für alle große Kraftanstrengungen und Sonderaufwendungen bedeutet hat“, sagte ein Sprecher der Grünen auf Nachfrage der Berliner Zeitung im vergangenen Mai. Bei den anderen Parteien gab es diese Prämie nicht. Das bestätigten am Donnerstag Sprecher der CDU, der SPD und der AfD auf Anfrage.

Die Prämienzahlungen hatte vor allem deshalb für Aufruhr gesorgt, weil sich in Zusammenhang damit zeigte, dass die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, diese und andere Sonderzahlungen nicht ordnungsgemäß beim Bundestag angegeben hatte. Die negative Berichterstattung darüber trug – wie auch die Unregelmäßigkeiten im Lebenslauf und in einem Buch von Baerbock – dazu bei, dass der Wahlkampf der Grünen in eine schwere Krise geriet. Baerbock konnte daraufhin nie mehr die Beliebtheitswerte erreichen, die sie bei ihrer Nominierung wenige Wochen zuvor hatte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rühren die Dinge nun zur Unzeit auf. In der nächsten Woche will die Partei einen neuen Bundesvorstand wählen. Die jetzigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, die in die Regierung gewechselt sind, geben ihre Posten an der Spitze der Partei auf. Als bisher einzige haben die Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang ihre Bewerbung kundgetan. Ricarda Lang ist derzeit Mitglied im Bundesvorstand und daher von der Affäre betroffen. Von ihr gab es bisher keine Stellungnahme zu den Ermittlungen.

Die werden vermutlich ohnehin im Sand verlaufen. Die Bundesvorstandsmitglieder haben ihre Corona-Prämie schon im vergangenen Jahr zurückgezahlt. Und die Staatsanwaltschaft Berlin schreibt in ihrer Stellungnahme selbst, dass man gesetzlich zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens verpflichtet sei, wenn es eine Anzeige gebe: „Die Annahme eines Anfangsverdachts erfordert lediglich, dass aufgrund konkreter Anhaltspunkte die Möglichkeit der Begehung einer Straftat besteht“, hieß es am Donnerstag. „Ob sich der angenommene Anfangsverdacht tatsächlich bestätigt, kann nach dem Gesetz nur in einem Ermittlungsverfahren geklärt werden.“

Bei den Grünen ist man offenbar entschlossen, die Sache herunterzudimmen. Ein Parteisprecher hatte schon am Vortag mitgeteilt, dass der Vorstand „aus Sicht aller Beteiligten legitimiert“ gewesen sei, so zu verfahren. Man werde „vollumfänglich“ mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Robert Habeck musste am Donnerstag in München Stellung nehmen. Eigentlich wollte er dort CSU-Ministerpräsident Markus Söder vom weiteren Ausbau der Windenergie in Bayern überzeugen. Auch er verwies darauf, dass die Vorgänge schon „mehrfach politisch durchgenudelt“ worden seien.