Berlin - So langsam hatte man sich schon gefragt, ob die Bundesprominenz die eigene Wahlparty schwänzen will. Aber dann ist ein Pfiff zu hören, und im Saal heben sich die Köpfe. Robert Habeck und Annalena Baerbock, die grünen Spitzenkandidaten, stehen plötzlich da, mitten auf der Bühne und lassen sich feiern.

Es hat etwas gedauert. Erst hatte der Bundesvorstand der Berliner Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die Bühne überlassen. Ganz offensichtlich wollten Habeck und Baerbock die Hochrechnungen abwarten und sich nicht auf erste Prognosen verlassen. Aber echte Klarheit ist an diesem Abend der Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin wie auch im Bund nicht so schnell zu haben.

Und so stehen sie schließlich da auf der Bühne und verbreiten erstmal ein wohliges Gefühl. „Großartig“, ruft Annalena Baerbock in die Menge applaudierender Menschen. Großartig das Berliner Wahlergebnis und großartig das, was die in der Columbiahalle versammelten Wahlkämpfer in den vergangenen Wochen geleistet hätten. Und es habe sich doch auch im Bund gelohnt, ruft Baerbock und versucht, den Applaus zu übertönen. Das Land habe eine Sehnsucht nach politischer Debatte gezeigt, mit der sie gar nicht gerechnet habe.

Bei der reinen Freude über „das historisch beste Ergebnis“ (O-Ton Baerbock) bleibt es dann allerdings nicht. Auch wenn im Saal bereits die ersten geleerten Cremant-Flaschen auf den Tischen stehen. „Aber wir können heute Abend nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr“, sagt Baerbock. Dazu hat es nicht gereicht. Auch aufgrund eigener Fehler, wie sie sagt. Aber trotz allem – sie sieht einen Aufbruch und einen Auftrag für die Zukunft.

Die Berg-und-Talfahrt dieses Wahlkampfs war schon bemerkenswert. Umfragen in den Tagen direkt vor der Wahl sahen die Grünen bei etwa 16 Prozent. Das war noch etwas weniger als beim Start in diesen Wahlkampf Anfang des Jahres. Und dabei konnten sich die Grünen zeitweilig berechtigte Hoffnungen auf ein sehr viel besseres Abschneiden machen. Im April lagen sie kurzzeitig sogar bei 28 Prozent – vor allen Parteien, auch vor der Union. Manche sahen Annalena Baerbock bereits im Kanzleramt.

Aber dann entfaltete der Wahlkampf seine eigene Dynamik. Das Abstellen auf die Person Baerbock, hinter der die Programmatik der Partei verschwand, rächte sich. Mit jedem Fehler, den die Kandidatin machte, wurde es schlimmer. Die Kandidatin taumelte, zeigte Unsicherheiten. Das hat sich erst in den letzten Wochen vor der Wahl wieder verändert. Sie wirkte nun wieder entschlossen und inhaltlich sicher. In jeder Talkshow setzte sie ihren Konkurrenten zu, wies auf Widersprüche und Leerstellen in deren Wahlprogrammen hin.

Wer aber am Wahlabend auf erste Anzeichen eines Zerwürfnisses zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck gewartet hatte, wartet vergeblich. Robert Habeck bescheinigt der Kanzlerkandidatin direkt auf der Bühne geradezu unmenschliche Kräfte: „Eine Kämpferin mit einem Löwenherz.“ Es ist so viel Liebe in diesen Minuten auf der Bühne, dass auch unten im Saal lauter glückliche Gesichter zu sehen sind. „Wir nehmen diesen Auftrag mit in die nächsten Wochen. Wir stehen zusammen. Wir führen gemeinsam und dann versuchen wir, eine so starke Klimaschutz-Regierung zu bilden, wie sie Deutschland noch nicht hatte“, sagt Habeck.

Draußen vor der Tür gibt er später Interviews, und da wird schon eher klar, was er oben auf der Bühne gemeint hat. Die nächste Regierung müsse etwas machen und Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit geben, sagt er. Nun komme es vor allem darauf an, in welcher Konstellation das möglich sei. „Eine SPD-Nähe gibt es“, sagt Habeck über die Grünen, aber eine Ampel-Koalition sei eben nicht rot-grün.