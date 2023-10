„Schönen Abend, ich bin die Großmutter von Omer Wenkert“, grüßt Tzili freundlich und doch gezeichnet von den vergangenen Tagen. Es wird sofort klar: Sie ist eine starke Frau mit eindrucksvoller Biografie und doch ist seit zwei Wochen etwas anders. Ihr Enkelkind, der 22-jährige Omer, wurde am 7. Oktober von den Schergen der Hamas entführt.

Es ist ein schier unfassbares Leid, das Tzili und ihre Familie im Moment durchmachen müssen. Anders als bei den meisten Entführungsopfern in Gaza gibt es von Omer jedoch ein Lebenszeichen – wenngleich es ein sehr frühes ist. Erst nach ein paar Stunden habe man am 7. Oktober erfahren, dass Omer auf dem Festival war. „Und dann haben wir das Foto von ihm auf Facebook gesehen“, beschreibt seine Großmutter. „Wir haben Bilder gesehen, auf denen er nur in Unterhosen und mit verbundenen Händen zu sehen ist. Er hat mit dem Kopf aufgesehen, man erkennt ihn gut – wir wissen also zu tausend Prozent, dass er nach Gaza verschleppt wurde“, erklärt die 82-Jährige.

Tzilis Enkel Omer Wenkert in einem von der Hamas veröffentlichten Video Social Media

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Omers Freundin wurde ermordet

Wie so viele andere, vorwiegend junge Israelis, wollte Omer mit seiner Freundin ein paar unbeschwerte Stunden verbringen. Sie wollten tanzen und feiern, seine Freundin bezahlte dafür den Höchstpreis – sie wurde von den Hamas-Terroristen ermordet. „Man fand ihre Leiche nach ein paar Tagen“, erklärt Tzili.

Sie atmet durch. „Es ist schwer“, sagt sie immer wieder, fasst sich jedoch schnell und fährt mit den Erzählungen fort. Omer brauche Medikamente, denn er leide an einer chronischen Krankheit. So appellierten ihre Söhne bereits an das Rote Kreuz und an verschiedenste staatliche und humanitäre Organisationen – bisher ohne Erfolg. „Aber vielleicht kommt von irgendwoher Hilfe für unseren Omer. Ich bitte den lieben Herrgott, dass ich meinen Enkel noch einmal gesund sehen kann – der liebe Herrgott ist unsere Hoffnung. Wir hoffen, dass er uns helfen wird.“



„So etwas in meinem Alter zu überleben …“ Tzili muss kurz pausieren, fährt fort und wirkt wieder gefasster: „Es ist schwer, so viel Leid in meinem Alter zu überleben.“ Ihre Worte klingen schmerzerfüllt und doch so stark. Die 82-Jährige muss Medikamente zur Beruhigung nehmen, anders lässt sich die Situation nicht ertragen.

„Es ist ein zweiter Holocaust“

„Diese Terroristen kann man nicht mit Tieren vergleichen, so benehmen sich nicht einmal die schlimmsten Tiere. Es geht über meine Vorstellungskraft, sie sind nur im biologischen Sinne Menschen“, zeigt sich Tzili fassungslos. „Wie kann man nur so grausam sein?“, fragt sie, und immer wieder stellt sich dabei die Frage nach der Ursache des Verbrechens vom 7. Oktober. Sie findet keine Antwort.

„Wer hätte geglaubt, dass wir noch einmal einen Holocaust durchmachen müssen?“ – Worte einer Überlebenden des Nazi-Horrors, die nun von einem weiteren Massaker an ihrem Volk persönlich betroffen ist. Ob sie den bestialischen Angriff der Hamas tatsächlich als Holocaust bezeichnen würde? Sie bejaht, ohne zu zögern: „Es ist ein zweiter Holocaust. Damals war ich ein Kind, nun erlebe ich es selbst noch viel intensiver mit. Es ist nicht zu beschreiben, was wir als Familie mitmachen.“

Tzili wuchs in einem Ghetto auf

Und sie legt sogar noch nach: „Die Hamas ist eine Gruppe von brutalen Terroristen, aber leider eine sehr große Gruppe.“ Sie denkt nach und zieht den Vergleich: „Die Nazis haben uns gehasst und uns alles Schlimme angetan. Aber Sie müssen hören und sehen, was die Hamas uns alles antun will. Die sind schlimmer als die Nazis.“

Tzili weiß, wovon sie spricht. Sie wurde in die schlimmste Zeitepoche geboren, die es für Juden überhaupt gegeben hat. 1941 erblickte sie in der alt-österreichischen Stadt Czernowitz, in der heutigen Ukraine gelegen, das Licht der Welt. Damals eine sehr stark jüdisch, aber auch deutsch geprägte Stadt. „Wissen Sie: Ich stamme aus der Bukowina, wir haben einmal zu Österreich-Ungarn gehört und natürlich haben wir zu Hause Deutsch gesprochen. Zumindest österreichisches Deutsch, wie Sie sicher erkennen können.“

Omer und seine Freundin Kim, die von der Hamas ermordet wurde. privat

Im Alter von nur sechs Wochen wurde sie mit ihrer Familie in einem Güterzug nach Transnistrien deportiert – in einem Ghetto erlebte sie die ersten Jahre ihres Lebens. „Es war nicht wie Auschwitz, aber die Leute sind rundherum gestorben – vor Hunger, wegen der Kälte und an Krankheiten“, erinnert sich Tzili zurück. Sie haben dort zu acht in einem kleinen Zimmer gelebt. „Doch es war beinahe schon Luxus, denn oft haben auch drei Familien in einem solchen Zimmer gelebt“, erzählt die 82-Jährige. Sie und ihre Schwester, ihre Eltern, Großeltern und zwei Tanten überlebten.

„Es darf nicht zu noch einem Weltkrieg kommen“

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gingen sie nach Rumänien. 1962 heiratete sie ihren Mann, drei Jahre später wanderten sie gemeinsam nach Israel aus. Ihr Mann starb sehr jung an einem Herzinfarkt. „Ich habe meine Kinder fast alleine aufgezogen“, erzählt sie. Als diese noch jung waren, haben sie im Norden Israels gewohnt. Immer wieder gab es Beschuss aus dem Libanon. „Da habe ich die Kinder genommen und wir sind in den Keller gegangen. Obwohl: Es war nicht einmal ein Keller.“

„Nun haben sie im Norden wieder begonnen, immer stärker auf uns zu schießen“, gibt sich Tzili nachdenklich. „Es ist so traurig“, fügt sie an. Die Gemengelage versetzt sie in eine melancholische Stimmung, der Krieg könne sich auf viele weitere Länder der Region ausbreiten. Man müsse daher alles versuchen, um dies zu verhindern: „Es darf nicht zu noch einem Weltkrieg kommen, denn nach diesem Weltkrieg wären wir alle kaputt.“

Ob sie selbst in dieser für ihr Land auch an mehreren Fronten bedrohlichen Lage Angst verspürt? Sie antwortet entschlossen: „Ich persönlich habe überhaupt keine Angst. Was soll mir denn schon passieren? Einmal stirbt man eben.“ Sie sei nicht sehr religiös, „aber ich glaube an den lieben Gott – er wird uns helfen.“



Wie sie über die wohl anstehende Bodenoffensive der israelischen Armee denkt, die für die Geiseln gegebenenfalls auch ein großes Risiko bedeuten könnte? „Das weiß ich nicht, ich bin nicht in der Armee und auch kein Politiker. Ich weiß nur eines: Mein Enkelkind soll nach Hause kommen.“

Sie und ihre Familie versuchen, mit diesen schwierigen Gegebenheiten nicht alleine zu sein: „Wir sprechen sehr viel, sind oft in Verbindung mit anderen Betroffenen – und gemeinsam hoffen wir auf ein Wunder.“ Trotzdem sei es auch ein Gefühl der Ohnmacht: „Uns sind die Hände gebunden. Man weiß nicht mehr, was man noch tun soll.“ Für sie ist diese Situation wie eine „Krankheit“, gegen die kein Medikament helfen kann, doch sie will nicht aufgeben: „Ich hoffe, dass ich diese Krankheit überlebe und ich meinen Omer wiedersehen darf.“



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de