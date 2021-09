Berlin - Die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zum Anlass genommen, zu warnen: vor einer Radikalisierung der Szene, die die Corona-Maßnahmen ablehnt. „Es ist wichtig, dass die Sicherheitsbehörden radikale Kräfte in den Blick nehmen – sei es von links, rechts oder aus der Querdenker-Szene“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende, Jörg Radek, der Berliner Zeitung.

Die Aggressivität habe zugenommen, heißt es aus dem Berliner GdP-Landesverband. „Die Hemmschwelle auch zu schwersten Angriffen wird weiter sinken, je länger die Einschränkungen dauern“, sagt Sprecher Benjamin Jendro. Bei der alltäglichen Durchsetzung der Hygieneregeln würden Ordnungsamtsmitarbeiter und Polizisten immer öfter aggressiv angegangen. „Es gab auch in den ersten Monaten Leute, die ihre Ablehnung der Maßnahmen geäußert haben. Aber die Qualität der Angriffe wächst, sodass eine völlig ruhig wirkende Person nach dem Hinweis auf die Regeln sofort ausrastet.“ Jendro sprach sich dafür aus, unter den Teilnehmern der „Querdenker“-Demos zu differenzieren. „Da läuft nicht jeder mit Schusswaffe herum und begeht einen Mord. Aber es ist der harte Kern der Szene, der den Nährboden für solche Taten schafft.“

Am Samstagabend hatte ein 49-Jähriger in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) in einer Tankstelle einen 20-jährigen Angestellten erschossen, weil dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen haben soll. Der Todesschütze stellte sich der Polizei. In der Vernehmung habe er ausgesagt, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne, teilte die Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geht von langwierigen Ermittlungen zu den Hintergründen aus. Unter anderem sei unklar, woher der Mann die Tatwaffe hatte, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Es handele sich um einen großkalibrigen Revolver der Marke Smith & Wesson. Derzeit würden die beschlagnahmten Computer des Mannes ausgewertet.

Täter soll „rechtsoffene Kanäle“ geteilt haben

Derweil hat das Center für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas), das auf Verschwörungstheorien spezialisiert ist, mehrere Social-Media-Kanäle bei Twitter und Telegram identifiziert, in denen der Mann unterwegs gewesen sein soll. Eine erste Analyse des Twitter-Kontos zeige, dass der mutmaßliche Täter „rechtsoffene Kanäle“ teile, Trump kommentiert habe und glaube, dass der Klimawandel eine Lüge sei, teilte Cemas mit. Bei Twitter sei er bis 2019 aktiv gewesen.

Wir konnten mehrere Social-Media-Konten des mutmaßlichen Täters aus #IdarOberstein identifizieren, darunter auch sein Twitter-Konto. Eine erste Analyse zeigt: Der mutm. Täter teilt rechtsoffene Kanäle, kommentiert bei Trump, glaubt, dass der Klimawandel eine Lüge ist. 1/7 pic.twitter.com/hme63bpoNe — CeMAS (@cemas_io) September 21, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Konstantin von Notz, Irene Mihalic und Renate Künast von den Grünen erklärten am Mittwoch unter anderem: Der Mord zeige erneut, „dass ungehemmter Hass, abstruse Verschwörungsideologien und die zunehmende digitale Vernetzung von Rechtsextremisten massive Gefahren darstellen“. Sie forderten die Erweiterung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf Messenger-Dienste wie Telegram oder Online-Gaming-Plattformen, die sich zum Sammelbecken von Hass und Hetze entwickelt hätten.

5582 Verstöße gegen die Maskenpflicht bis zum 15. September

Die Corona-Maßnahmen sorgen gleichwohl für allgemeine Gereiztheit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund listet im Internet inzwischen unter www.mensch.dgb.de 346 Gewalttaten gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf, darunter 104 im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Corona-Maßnahmen.

Ebenso werden Zugbegleiter, die in der Bahn die Maskenpflicht durchsetzen, angepöbelt oder angegriffen. Laut Bundespolizei gab es im vergangenen Jahr 2070 Übergriffe gegen Bahnmitarbeiter. Das sind 421 mehr als im Vorjahr. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es schon 744 Gewalttaten. Vor einigen Tagen wurde in der Berliner U-Bahn eine Reinigungskraft verprügelt. Der Mitarbeiter hatte einen Fahrgast auf die Maskenpflicht hingewiesen. Gleichwohl seien solche Vorfälle die Ausnahme, sagt BVG-Sprecherin Petra Nelken. Die Fahrgäste seien gleichbleibend diszipliniert. Von Jahresbeginn bis 15. September habe die BVG 5582 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. „Das ist im Vergleich zu täglich zwei Millionen Fahrgästen wenig.“

Ist die Aggressivität in der Gesellschaft generell gestiegen? Um eine Tat wie in Idar-Oberstein zu verüben, brauche man eine Waffe und es müssten sehr starke innere Hemmungen abgebaut werden, sagt dazu Claudius Ohder, Professor für Kriminologie an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, gegenüber der Berliner Zeitung. „Wir alle haben Gewaltfantasien, aber es kommt nicht zur Tat.“

Die Corona-Pandemie habe aber einen Konsens-Bruch verursacht. „In Nicht-Corona-Zeiten gibt es einen Konsens darüber, was akzeptiert ist und was nicht. Die meisten Menschen wollen die Schutzmaßnahmen und sich auch impfen lassen. Ein kleinerer Teil erlebt das aber als Eingriff in seine Gestaltungsmöglichkeiten“, so der Kriminologe. „Dadurch ist eine neue Ruppigkeit sichtbar geworden.“ Tatsächlich gebe es zahlreiche Risse in der Gesellschaft, die weniger sichtbar blieben, weil sie nicht so übergreifend und spaltend seien. Dass die Gesellschaft insgesamt aggressiver geworden ist, bezweifelt Ohder aber: „Es gibt massenhaft Beispiele für solidarisches Verhalten. Das hat sich gerade während der Pandemie gezeigt.“