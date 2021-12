Berlin - Festzuhalten bleibt: Joshua Kimmich ist 26 Jahre alt und Fußballprofi. Er ist sehr gut in seinem Beruf, er spielt für den FC Bayern München und die Nationalmannschaft.

Festzuhalten bleibt ferner: Joshua Kimmich wägt für sich persönlich Risiken ab. Zuletzt jene, die er in einer Infektion mit Sars-Cov-2 erkennt, und solche, die er in einer Immunisierung gegen das Virus mittels neuartigem Impfstoff der Sorte mRNA vermutet. Er hat sich zunächst gegen eine Impfung entschieden, hat sich infiziert, ist erkrankt und war in seinem Beruf zwischenzeitlich nicht einsatzfähig. Vor diesem Hintergrund hat Joshua Kimmich seine Risikoabwägung überdacht; er will sich nach Ablauf der empfohlenen Frist nun doch impfen lassen.

Dieser Vorgang hat es am Sonntag in die Tagesschau der ARD geschafft, zur besten Sendezeit um 20 Uhr. Zuvor hatte sich Kimmich in einem Interview für die ZDF-Sportreportage geäußert. Dabei präsentierte er sich gut vorbereitet und sehr reflektiert. Äußerlich gelassen reagierte er sogar auf inquisitorische Anklänge in vereinzelten Fragen, etwa danach, ob er seine Entscheidung gegen eine Schutzimpfung bereue, ob er sich rückblickend nicht besser anders entschieden hätte.

Der Nationalspieler wird in den vergangenen Wochen für gute Einschaltquoten bei TV-Sendern und viele Klicks bei Online-Medien gesorgt haben. Er hat eine Eigendynamik in Gang gesetzt, die allerdings den öffentlichen Umgang mit dem Menschen Joshua Kimmich abseits seiner sportlichen Profession nicht entschuldigt. Diese Art des Umgangs zeigt, wie schnell sich Debatten hierzulande verselbstständigen und wie leicht sie ins Hysterische abgleiten. Und wie so oft wird die Corona-Pandemie zu einem Brennglas, unter dem Fehlentwicklungen klarer sichtbar werden.

Da ist die gnadenlose Überhöhung des bezahlten Sports, allen voran des Fußballs als Nummer eins der Branche in Deutschland. Ihm wird eine Bedeutung beigemessen, die deutlich über der anderer Sparten des Unterhaltungsgewerbes liegt. Mit der Folge, dass seinen herausragenden Vertretern Aufgaben übertragen werden, die gar nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, die sie vielfach überfordern. Fußballprofis haben Vorbildfunktion, heißt es zum Beispiel, was für ihren Sport und Sportsgeist und allen damit zusammenhängenden Belangen ganz sicher zutrifft. Dafür werden sie bezahlt. In Kimmichs Gehaltsklasse sogar sehr gut. Daraus jedoch abzuleiten, die fürstliche Entlohnung beinhalte eine Pflicht, in medizinischen Fragen unerschrocken voranzuschreiten, ist – vorsichtig formuliert – eigenwillig.

Debatte um Kimmich: Der Ton irritiert

Noch irritierender ist die Tonlage, in der die Debatte geführt wurde. Sie wechselte allzu oft ins Persönliche, Anklagende. Das Brennglas Corona offenbarte ein schädliches Klima im gesellschaftlichen Diskurs, das zum Beispiel auch dafür sorgte, dass Thomas Mertens als Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko) unlängst eine Welle der Empörung lostrat mit seiner Bemerkung, er würde derzeit seine Kinder nicht gegen Corona impfen lassen. Er gab lediglich den damaligen Kenntnisstand seiner Kommission wieder und begründete das Ausbleiben einer Impfempfehlung für unter Zwölfjährige. Später war zu lesen, Mertens sei in einer Nachrichtensendung „gegrillt“ worden. Das klang fast so, als sei die Stiko für die Misere im hiesigen Gesundheitswesen verantwortlich.

Das sind natürlich andere, und die werden nicht gegrillt. Höchste Zeit, dass sich die Debatten um wirklich wichtige Dinge drehen.