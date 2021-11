Berlin - Angela Merkel entstammt einer berühmten - katholisch geprägten Ländern ganz und gar fremden – deutschen Institution: dem evangelischen Pfarrhaus. Aus diesen von der Öffentlichkeit stets beäugten, gestrengen, bildungs- und aufstiegsbeflissenen Zentren des gelebten Protestantismus gingen Hunderte gut bekannte Berühmtheiten hervor. Sie reichen von Gotthold Ephraim Lessing über Friedrich Nietzsche bis Hermann Hesse, von der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin bis zum Nazi-Märtyrer Horst Wessel, von Wilhelm Busch bis Christoph Hein – vom gesinnungswilden Rebellen über den moralgesättigten Geistesarbeiter bis zum verantwortungsethischen Pragmatiker.

Zweifellos gehört Angela Merkel zu Letzteren. Als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland bewegte sie sich strikt zwischen den Kant’schen Koordinaten der praktischen Vernunft: Was kann ich wissen? – Was soll ich tun? Ihre berühmten Entscheidungen zum Atomausstieg nach Fukushima, zur Aufnahme von Flüchtlingen, ihr Mahnen zur Vorsicht während der Pandemie belegen das glänzend.

Wenn an ihrer christlich-protestantischen Grundhaltung etwas hervorsticht, dann dieses: Dem Menschen ist es unmöglich, die Probleme dieser Welt zu lösen. Schließlich bewohnen wir, um es biblisch zu sagen, nicht das Paradies, sondern das irdische Jammertal – aber es bleibt diese lebenslange Aufgabe jedes Einzelnen: Er soll unermüdlich versuchen, bedrohlichen Streit oder gar die kriegerische Zuspitzung zu mäßigen und in halbwegs verträgliche Bahnen zu lenken.

Angela Merkels politische Taktik

Die demütige, praktische Vernunft Merkels kontrastiert mit dem vorherrschenden Stil beispielsweise französischer Präsidenten. Frankreich bombte 2011 die Regierung und Staatsverwaltung Libyens weg, angeblich im Namen der Freiheit, der Menschenrechte und des selbstbestimmten Glücks der dort lebenden Menschen. Präsident Sarkozy und sein gesinnungswahnsinniger Einflüsterer Bernard-Henry Lévy inszenierten sich als Helden und schmähten – gemeinsam mit einer beachtlichen Schar medialer claqueurs – Merkel als unzuverlässiges und feiges Frauenzimmer.

Sie aber arbeitete jahrelang daran, in den für die meisten Libyer so leidvollen, oftmals tödlichen Trümmern des ideologisch getriebenen französischen Aktionismus wenigstens etwas zum Wohl der ins Chaos gestürzten Menschen aufzuräumen. Die Konferenzen zur Stabilisierung des vollständig zerrütteten Libyen finden in Berlin statt –nicht in Paris.

Im Fall des Krieges im ukrainischen Donbass und Putins Annexion der Krim behielt Merkel die Oberhand. Das vor sechs Jahren mit ihrer Hilfe geschlossene Minsker Abkommen entspricht ihrer politischen Technik: ein Format, in dem alle Konfliktparteien immer wieder miteinander reden müssen und kleine Schritte der kurzen oder längeren Waffenruhe, des Gefangenenaustauschs oder des Grenzverkehrs aushandeln können. Folglich muss die Bundeskanzlerin seit Jahren üble Nachreden wie diese ertragen: Sie setze sich mit Diktatoren an einen Tisch und erreiche nichts als mickrige, letztlich unkontrollierbare Scheinergebnisse. Eine elegant-sieghafte Heldin konnte sie auf diese Weise nicht werden. Aber sie dämpfte Leidenschaften und Gewalt.

Die Kanzlerin setzt auf den Ausgleich

In Hunderten Konflikten hat Merkel ihre auf Ausgleich gerichtete Ausdauer bewiesen. Hier noch ein winziges Beispiel: Für französische, mit engagement visionnaire geflutete Präsidenten galt der von außen betrachtet verrückte, 25 Jahre währende Namensstreit zwischen dem heutigen Nord-Mazedonien und Griechenland als quantité négligeable. Anders Angela Merkel. Sie handelte in diesem zähen Konflikt höchstpersönlich einen tragfähigen Kompromiss aus.

Am 31. Mai 2021, dem letzten von Merkel mitgeleiteten Französisch-Deutschen Ministerrat, pries Emmanuel Macron die „liebe Angela“ mit diesen Worten: „Dein Engagement, Deine Tatkraft, manchmal auch Deine Geduld sowie Deine Fähigkeit zuzuhören waren entscheidend.“ In dieser offiziellen Übersetzung des Bundeskanzleramtes fehlen nach dem Wort Geduld die Wörter „aussi avec nous“ – Deine Geduld „auch mit uns“ (der französischen Regierung), die in der Version des Elysée leicht zu finden sind. Typisch Merkel: immer darauf bedacht, dem politischen Gegenüber keine (sichtbaren) Schrammen zuzufügen.

Bei der Pressekonferenz qualifizierte die Kanzlerin die französisch-deutsche Zusammenarbeit zunächst mit den üblichen Höflichkeiten. Erst in der Befragung wurde sie konkret: Präsident Macron und sie hätten „im Laufe der Zeit eine Gesprächskultur entwickelt, bei der wir sehr gut unsere jeweiligen Gedanken austauschen können“, und zwar von „unterschiedlichen Positionen“ ausgehend: „Und in der Summe dieser Sichtweisen entsteht dann immer eine weisere Lösung, als wenn wir das alles nur alleine entscheiden würden“. Jedoch wäre Merkel nicht Merkel, hätte sie nicht sofort diese Einschränkung hinzugefügt: „Die Bilanzen werden dann gezogen, wenn die Arbeit vorbei ist, aber das ist wirklich noch nicht der Fall.“

Die Prägung als Bürgerin der DDR und die politische Intelligenz

Zum Glück blieben der deutschen Bundeskanzlerin Visionen fremd. 16 Jahre lang arbeitete sie zumeist ausgeglichen und freundlich im steinigen Weinberg der Politik. Entgegen ihres Lebensplans blieb sie allein wegen des Wahlsiegs von Donald Trump vier Jahre länger. In dieser Zeit wurde sie von wenig inspirierten politischen Gegnern und Journalisten immer wieder als „Lame Duck“ verhöhnt, von „Kanzlerinnendämmerung“ war die Rede, von „schleichendem Machtverlust“ und „Endzeit“.

Von solchem Geschwätz ungerührt, erfüllte sie das riesige Pensum ihrer Pflichten mit Ausdauer, Mut, Erfahrung und nicht zuletzt mit einem Humor, der nur selten öffentlich zum Vorschein kommt und am ehesten an ihrer Mimik abgelesen werden kann.

Neben ihrer Herkunft aus einem Pfarrhaus formten zwei weitere Umstände die Qualitäten Merkels: Erstens hatte sie als Physiker einen politikfernen Beruf gelernt und ausgeübt und so ihr klares, Tatsachen respektierendes Denken trainiert; zweitens hatte sie als Bürgerin der DDR erlebt, was ihren westlichen Kollegen völlig fehlt, dass nämlich ein stabil erscheinendes politisches Gefüge binnen weniger Monate in sich zusammensacken kann. Solchen Prägungen, die positiven wie die negativen Erfahrungen in der DDR eingeschlossen, verdankt sich die politische Intelligenz von Angela Merkel.

Aus meiner Sicht kommt noch ein weniger bekanntes Moment hinzu. Sie wuchs im Waldhof auf, einem kirchlichen Heim für behinderte Menschen in Templin. Aus Scheu vor so viel menschlicher Unvollkommenheit, vor Abweichungen von der gewohnten Norm wollten sie einige ihrer Klassenkameradinnen nicht zu Hause besuchen. Sie, Angela, habe dann gesagt: „Kommt doch einfach, das sind Menschen, die tun euch nichts.“ Dieser Satz hat sich mir schon vor vielen Jahren eingeprägt. Als Vater einer schwerbehinderten Tochter kenne ich die angstbeladene Distanziertheit gegenüber dem „Unnormalen“ gut – die verstohlenen Blicke, das Getuschel mit fragenden Kindern am Nebentisch im Restaurant. Fragt doch einfach, was los ist …. Es geschieht bestenfalls in einem von zehn Fällen.

Womöglich handelt es sich um eine anthropologische Konstante, die sich von einem politischen Projekt wie „Inklusion“ nur wenig beeinflussen lässt. Auch solche lebensgeschichtlich gewonnenen Einsichten beschenkten Angela Merkel mit Menschenkenntnis und Herzensbildung.

Götz Aly schrieb diesen Artikel auf Wunsch für die französische Zeitung Le Monde