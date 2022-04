Berlin - Vielleicht ist das die wichtigste Aussage: Nizar Haddad würde im Rückblick eigentlich nichts anders machen. Der 32-Jährige ist Mitglied von Palästina spricht und Mitorganisator der Demonstration am vergangenen Sonnabend. „Ich selbst“, sagt er, „konnte bei mehreren Situationen deeskalierend eingreifen.“ Er habe zudem dafür gesorgt, dass es genügend Ordner gab, die an mehreren Stellen der Versammlung für Ruhe gesorgt haben. Rassismus habe auf der Demo nichts verloren. „Aber leider ist es trotzdem so, dass von rund 1000 Teilnehmern jetzt genau die in den Medien auftauchen, die dumme und unbedachte Aussagen getätigt haben. Das lehnen wir aber ab.“

Nizar Haddad heißt eigentlich anders, aber er befürchtet heftige Angriffe für seine Position und möchte deshalb nur anonym Stellung nehmen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung versucht er eine Schadensbegrenzung nach dem Vorfall am vergangenen Sonnabend. Er hat sich inzwischen mit anderen Organisatoren der Demonstration am Sonnabend verständigt. Neben Palästina spricht waren laut Medienberichten auch andere Organisationen dabei, unter anderem FOR Palestine und das Netzwerk Samidoun, das in Israel dem extremen Spektrum zugeordnet wird. Sie seien aber nicht Teil der Organisation der Veranstaltung gewesen, so Haddad.

In allen großen Medien wurde am Wochenende breit über die Ausschreitungen während der Demonstration berichtet. Das Bild, das in Berichten gezeichnet wird, ist in der Tat verheerend: Polizisten wurden mit Steinen beworfen, es gab zwei Festnahmen, Journalisten wurden angegriffen, es waren antisemitische Rufe („Drecksjude“) zu hören. Und Sprechchöre wie: „Intifada bis zum Sieg!“ Laut den Berichten des Jüdischen Forums wurden auch arabische Sprechchöre gehört, die noch deutlicher Israel das Existenzrecht aberkennen.

Nach den Ereignissen vom Wochenende äußerten sich Politiker aller großen Parteien. Die meisten klangen so ähnlich wie die Berlins Innensenatorin Iris Spranger: „Als Gesellschaft müssen wir uns eindeutig und geschlossen gegen Antisemitismus und Hass stellen.“ Sie versprach zudem, die Straftaten „mit aller Konsequenz“ zu verfolgen. Auch SPD-Parteikollegin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte, es gebe „in Deutschland keinen Platz für Judenfeindlichkeit“.

Das Label Antisemitismus

Nizar Haddad will im Gespräch mit der Berliner Zeitung ein anderes Bild in den Vordergrund rücken: Niemand habe die Seite der Palästinenser zu diesen Ereignissen bisher hören wollen. „Bild, taz und Tagesspiegel haben alle die gleichen Texte geschrieben, und überall ging es nur um die wenigen jungen Demonstranten, die mit ihren rassistischen und antisemitischen Äußerungen sich haben provozieren lassen.“

Haddad sagt, dass einige Journalisten sich schwer von Provokateuren unterscheiden ließen. „Wo wir konnten, haben wir versucht, die Eskalation zu vermeiden, aber ich hatte auch das Gefühl, dass einige genau die Bilder erzeugen wollten, die sie dann bekommen haben.“ Einige von ihnen haben sich nicht mit einem Presseausweis legitimieren wollen und stattdessen aggressiv reagiert. Er spricht von einer Kampagne: „Immer wieder wird jetzt versucht, unsere Arbeit für die palästinensische Sache mit dem Label Antisemitismus zu beflecken.“

Für den Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus, Samuel Salzborn, ist das ein Beispiel für Täter-Opfer-Umkehr. „Jetzt stilisieren sich die Demonstranten als Opfer einer Medienkampagne“, sagt er der Berliner Zeitung. „Immer wieder wird behauptet, dass ihre Stimmen nicht gehört werden und nur die negativen Gewaltausbrüche oder Beschimpfungen gezeigt werden.“ Vielmehr sei es umgekehrt: Nur durch die Medienberichterstattung erfahre die Öffentlichkeit von den antisemitischen Vorfällen, während die von den Veranstaltern gern klein geredet würden.

Nazim Hadad sieht das anders. Er betont, dass auch jüdische Organisationen beteiligt waren bei der Versammlung am Sonnabend. Es sei ihm darum gegangen, Sichtbarkeit für den Alltag von Palästinensern in den besetzten Gebieten herzustellen. Diejenigen, die ihnen dort mit Waffen gegenübertreten, seien oft Juden. Aber ist jede Kritik an dieser Besatzung gleich eine Form des Antisemitismus? „Es war wirklich harte Arbeit“, sagt er, „die Versammlung vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass es insgesamt friedlich blieb.“ Über 40 Freiwillige haben noch für Ordnung gesorgt, neben den 160 Polizisten, die im Einsatz waren. „Immer wieder stellten sich auch unsere Ordner zwischen Polizisten und Demonstranten.“

Am 15. Mai wird der „Tag der Nakba“ gefeiert

Für Samuel Salzborn ist klar, dass sich die Sprechchöre nicht gegen die Besatzung, sondern auch gegen Juden wenden. „Das Bildmaterial ist hier eindeutig.“ Zudem findet er es unerträglich, wenn mit Gewalt gegen Journalisten vorgegangen wird. Doch auch er ist letztlich für eine größere Debatte in Berlin über dieses Thema. „Ich nehme durchaus Widersprüche in der islamischen Community in Berlin wahr“, sagt er und meint unterschiedliche Strömungen der Israel-Kritik. Ihm falle auch keine große propalästinensische Demonstration der letzten Jahre ein, auf der diese Vorfälle eben nicht dokumentiert wurden. „Antisemitismus“, so Salzborn, „ist ein Kern dieser Versammlungen.“

Teilnehmern der Sonnabend-Demonstration fallen sehr wohl auch friedliche propalästinensische Demonstrationen ein, zum Beispiel die Demonstration am 15. Mai 2021. An diesem Tag begehen Palästinenser traditionell den Tag der Nakba, betrauern den Beginn der israelischen Besatzung. Im Internet gibt es zwar auch Berichte von antisemitischen Übergriffen vom vergangenen Jahr. Das Jüdische Forum hat dokumentiert, wie Journalisten am Sonnabend fotografiert wurden. Ihnen wurde gesagt: „Wenn ihr am Nakba-Tag kommt, werdet ihr mit Zwang ausgeschlossen.“ Die anwesenden Polizisten kommentierten das laut Augenzeugen nicht.